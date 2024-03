Koblenz muss die Saison ohne Könighaus beenden

Die TuS Koblenz steht mit anderthalb Beinen in der Oberliga. Zu allem Überfluss hat sich jetzt mit Felix Könighaus auch noch ein Leistungsträger so schwer verletzt, dass er in der restlichen Regionalliga-Saison höchstwahrscheinlich nicht mehr eingreifen kann.

Felix Könighaus war in der laufenden Saison der Regionalliga Südwest an 8 von 22 Toren der TuS Koblenz beteiligt, entweder als Torschütze oder zumindest als Vorlagengeber. Ein Beleg, dass der 23-jährige Flügelspieler, der im Sommer vom FSV Mainz 05 ans Deutsche Eck zurückkehrte, für die Rheinländer von großem Wert ist. Doch jetzt veröffentlichte die Turn- und Spielvereinigung die niederschmetternde Nachricht, dass Könighaus in dieser Saison wohl nicht mehr eingreifen kann.

Die am 2. März beim Auswärtsspiel gegen die TSG Hoffenheim II erlittene Verletzung am Knie ist schwerer als ursprünglich angenommen. So schwer, dass er im Laufe der Woche von Mannschaftsarzt Michael Rettler operiert werden musste. Anschließend erklärte der Koblenzer Orthopäde und Unfallchirurg in einer Meldung des Vereins: "Ich bin mit dem Endergebnis der Kniegelenkspiegelung sehr zufrieden. Die Rekonstruktion des komplexen Meniskusrisses ist operativ gelungen. Es wird natürlich seine Zeit brauchen, bis Felix wieder spielfähig ist. Ich bin mir aber sicher, dass er stärker zurückkommen wird."

Sollte Könighaus den Koblenzern über das Saison-Ende hinaus die Treue halten, wird er sein Comeback aller Voraussicht nach in der Oberliga feiern, denn die TuS weist nach 23 Spielen einen happigen 15-Punkte-Rückstand auf Platz 15 auf. Und da dieser Rang aufgrund des nahenden Abstiegs des SC Freiburg II aus der 3. Liga sowieso nicht reichen dürfte und dazu mit Waldhof Mannheim ein weiterer Südwest-Klub in die Regionalliga abzustürzen droht, müsste Koblenz eigentlich auf Platz 13 schielen. Doch dieser ist 16 Punkte entfernt.