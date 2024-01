Koblenz leiht Jörg aus Homburg aus

Die TuS Koblenz hat sich bis Saisonende auf Leihbasis die Dienste von Nicolas Jörg gesichert. Der 19-jährige Mittelfeldspieler kommt vom FC 08 Homburg, für dessen zweite Mannschaft Jörg überwiegend zum Einsatz kam. Am Deutschen Eck sollen nun einige Regionalliga-Minuten hinzukommen. Sam-Vincent Graef, Vorstand Sport der Koblenzer, erklärt in einer Meldung: "Nicolas ist ein variabel einsetzbarer Mittelfeldspieler, der sich vor allem auf den Flügeln heimisch fühlt. Nachdem uns zuletzt einige Spieler in der Winterpause verlassen haben, haben wir mit der Leihe von Nicolas die Möglichkeit genutzt, unseren Kader etwas in der Breite zu verstärken."