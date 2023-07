Nach Gala von Gruda: Mainzer Sorge um Dal

Mit 6:1 gewinnt Mainz 05 den Test bei Regionalligist TuS Koblenz am Freitagabend letztlich souverän. Besonders in den Blickpunkt rücken dabei zwei Talente - in komplett unterschiedlicher Hinsicht.

Während Brajan Gruda (links) eine starke Leistung ablieferte, musste Maxim Dal bereits wenige Minuten nach seiner Einwechslung verletzt vom Platz. IMAGO/Eibner