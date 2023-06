In Unterzahl: Koblenz dreht Partie gegen Großaspach

Im Hinspiel um das letzte offene Ticket für die Regionalliga Südwest setzte sich am Sonntag die TuS Koblenz gegen die SG Sonnenhof Großaspach durch - und das trotz fast einer ganzen Hälfte in Unterzahl.

Im Stadion Oberwerth stieg am Sonntag Duell Nummer eins zwischen den Oberliga-Vizemeistern TuS Koblenz (Rheinland-Pfalz/Saar) und Sonnenhof Großaspach (Baden-Württemberg). Weil die Hessenliga keinen Vertreter in die eigentlich als Dreierkonkurrenz vorgesehen Aufstiegsrunde schickte, wird eines der beiden Teams in der kommenden Saison in der Regionalliga Südwest spielen. Der Vorteil liegt nach dem 2:1-Heimspielsieg bei der TuS.

Beide Teams tasteten sich bei hochsommerlichen Temperaturen zunächst ab, die erste dicke Chance hatte die Heimelf, doch Keeper Reule verhinderte mit einem Reflex die Koblenzer Führung. In Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der beide Seiten ihre Offensivaktionen hatte. Eine davon führte dann zur Führung der SG Sonnenhof, als Salz per Kopfballverlängerung Mbem-Som Nyamsi in Szene setzte, der aus kurzer Distanz mit dem 1:0 cool blieb (32.). In Folge wurde es umkämpfter, die Gäste brachten den Vorsprung engagiert in die Pause.

Koblenz mit Schwung

Koblenz kam mit Schwung aus der Kabine und belohnte sich rasch dafür: Nach einer Ecke wurde es unübersichtlich, bevor der Ball schließlich vor den Füßen von Esmel landete, der das 1:1 über die Linie spitzelte (49.). Dann aber leistete sich der Koblenzer Grgic sein zweites härteres Foul an diesem Tag und musste mit der Ampelkarte vom Feld. Großaspach hatte in Überzahl nun den Ball, kam in einer weiter intensiv geführten Partie aber nur selten gefährlich durch die TuS-Defensive. Dafür aber auf der Gegenseite die TuS, die nach dem Treffer des kurz zuvor erst eingewechselten Wingender plötzlich mit 2:1 führte (67.), Aspach reklamierte zuvor vergeblich einen verletzten Spieler auf dem Feld.

In den Schlussminuten drängten die Gäste auf den Ausgleich, hatten durch Mbem-Som Nyamsi noch eine gute Gelegenheit, doch auch die aufopferungsvoll kämpfenden Koblenzer blieben gefährlich. Am Ende aber stand vor 3789 Zuschauern der glückliche 2:1-Erfolg der "Schängel", die damit ihre Heimaufgabe erfüllten und im Kampf um die Regionalliga vorlegten. Das Rückspiel findet am kommenden Mittwoch um 19 Uhr statt.