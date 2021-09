Kobels starker Start beim BVB

Bereits nach fünf Pflichtspielen hat sich Neuzugang Gregor Kobel im Tor seine Sporen verdient. Gegen Hoffenheim am vergangenen Wochenende war der Keeper einer der Matchwinner.

Die Fäuste geballt, die Muskeln angespannt, der Mund beim Jubeln weit geöffnet: Den Führungstreffer von Giovanni Reyna gegen die TSG Hoffenheim feierte Gregor Kobel auf der anderen Seite des Platzes enthusiastisch. Da wusste der Keeper noch nicht, dass er gegen seinen Ex-Verein noch im Blickpunkt stehen würde.

Gleich dreimal verhinderte der vom VfB Stuttgart gewechselte Schweizer ein mögliches Gegentor. In der 39. Minute kam Christoph Baumgartner frei vor ihm zum Abschluss, scheitert mit dem flachen Versuch aber, nach der Pause entschärfte der Schlussmann eine Eins-gegen-eins-Situation gegen Andrej Kramaric (59.), eine Viertelstunde vor Schluss einen gefährlichen Freistoß des Kroaten.

Dass der Keeper trotz des spät kassierten Ausgleichtreffers doch noch jubeln dufte, hatte er am Ende zwar maßgeblich der Willenskraft von Erling Haaland zu verdanken, Matchwinner aber war Kobel, der in der spektakulären Partie ebenso wie Gegenüber Oliver Baumann einige weitere Treffer verhinderte und viele Situationen zudem früh entschärfte.

"Das war ein richtiges Emotionsspiel. Es ging hoch und runter. Am Ende muss man sagen, dass wir super Kampfgeist bewiesen haben", befand der 23-Jährige, bevor er Anfang der Woche zur Nationalmannschaft der Eidgenossen reiste und dort am Mittwoch sein Debüt feierte: "Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich, nach so einem späten Ausgleich zurückzukommen und das Spiel zu gewinnen. Das hat super gutgetan."

Zorc: "Er hat eine gute Ausstrahlung, die ist ein wichtiger Faktor"

Was ihm auch gutgetan haben wird, war sein Anteil am Sieg. 15 Millionen Euro hatte der BVB für ihn bezahlt - ohne eigenes Zutun eine ordentliche Vertrauens-Vorausleistung des Arbeitsgebers, die erst einmal zurückgezahlt werden muss. Kobel tut das bisher eindrucksvoll. Ruhig, mit gutem Timing für Klärungsaktionen außerhalb seines Strafraums, mit Sicherheit bei hohen Bällen, mit Paraden und mit einer Signalwirkung für seine Vorderleute. "Für Leistungen wie gegen Hoffenheim haben wir ihn geholt", findet Sportdirektor Michael Zorc: "Er hat eine gute Ausstrahlung, die ist ein wichtiger Faktor. Gerade seine Aggressivität tut unserem Spiel gut."