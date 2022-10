Kobel: "Zuletzt hatten wir einige Spiele, die ein Krampf waren - auch heute"

Schön war das 2:1 der Dortmunder nicht in Frankfurt am Samstagabend. Aber erfolgreich. Und das unterstrichen etwa Torwart Gregor Kobel und auch BVB-Coach Edin Terzic, ohne dabei aber Kritisches nicht zu vergessen.

"Es war ein großer Kampf und eine richtig große Portion Glück." Mit diesem Satz eröffnete Dortmunds Trainer Edin Terzic seine Analyse nach Spielschluss und damit nach dem knappen 2:1-Sieg in Frankfurt - und spielte damit auch auf den nicht gegebenen wie glasklaren Elfmeter zum möglichen 2:1 kurz vor der Pause für die Frankfurter an. Eine Szene, die vor allem das Gemüt von SGE-Sportvorstand Markus Krösche erhitzte und Schiedsrichter Sascha Stegemann zu einer klaren und ehrlichen Stellungnahme brachte.

Was Terzic aber auch festhielt beim Gespräch mit "Sky": "Trotzdem bleibt es ein wichtiger und geiler Sieg. Nicht viele Mannschaften gewinnen hier, wir haben es heute geschafft. Darüber freuen wir uns, wissen aber, dass in der ein oder anderen Szene Glück dabei war."

Ähnlich klang Gregor Kobels Fazit: "Wir haben heute einen super Kampf hingelegt, aber haben auch viele Chancen zugelassen. Was super ist, ist, dass wir den Schwung, den wir über die letzten Spiele aufgebaut haben, mitnehmen können. Wir haben super gepunktet und verteidigt. Es gibt aber noch die ein oder andere Situation, die wir heute hätten besser machen können."

"Wir müssen oben mitspielen"

Gemeint haben könnte der BVB-Torwart, der gerade in der zweiten Hälfte bärenstark ein ums andere Mal pariert und etliche Eintracht-Spieler zur Verzweiflung gebracht hatte: das Abwehrverhalten oder auch mehr Spielkontrolle. Denn eben speziell in den zweiten 45 Minuten hatte doch der hessische Gastgeber klar die Oberhand gehabt.

Da müsse in den kommenden Partien und dann auch nach der Winter-WM-Pause noch an einigen Stellschrauben gedreht werden, so Kobel weiter. Schließlich wolle Dortmund hoch hinaus. "Was die Qualität der Mannschaft angeht, müssen wir nicht darüber reden, dass wir oben mitspielen müssen", unterstrich der 24-Jährige. "Zuletzt hatten wir einige Spiele, die ein Krampf waren - auch heute wieder."

Doch für den Moment überwog eben auch bei Kobel der Fakt, drei Punkte aus Frankfurt mitgenommen zu haben: "Wir haben einige Sachen, die wir als Mannschaft besser machen wollen, aber so kurz nach dem Spiel nimmt man einfach mal das Positive mit. Wir sind auf einem guten Weg. Wir haben gesagt, wir wollen eine Serie starten, jetzt müssen wir weitermachen." Genauer: am kommenden Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in der Champions League beim FC Kopenhagen (Achtelfinale bereits erreicht) und dann am Samstag (15.30 Uhr) beim kleinen Revierderby beim im Keller steckenden VfL Bochum.