Kobel wackelt weiter - Reus-Entscheidung am Derby-Tag

Borussia Dortmund geht personell angeschlagen ins 100. Revierderby am Samstag auf Schalke. Bei zwei Leistungsträgern besteht noch Hoffnung.

Sportdirektor Sebastian Kehl hatte nach Borussia Dortmunds bitterem Champions-League-Aus beim FC Chelsea (0:2) unter der Woche gesagt, dass das Revierderby auf Schalke nicht zu einem falschen, sondern vielmehr zum "genau richtigen Moment" komme. Dem stimmt Trainer Edin Terzic zu - auch wenn die personellen Umstände beider Teams besser sein könnten.

"Natürlich haben sowohl wir als auch Schalke ein paar Verletzte auf der Liste, trotzdem wird es ein Spiel, das wie immer von Emotionen und Intensität geprägt sein wird, wo der Tabellenstand keine Aussagekraft hat, sondern es wirklich nur um diese 90 Minuten geht", sagte Terzic am Tag vor dem 100. Bundesliga-Duell zwischen Königsblau und Schwarz-Gelb (Samstag, 18.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Reus "sehr stark erkältet" - Torwartfrage offen

Gerade in der Offensive sind die Optionen des BVB-Coachs eingeschränkt. Zu Youssoufa Moukoko (Syndesmoseanriss) und Karim Adeyemi (Muskelfaserriss) gesellte sich an der Stamford Bridge auch noch Julian Brandt (Muskelfaserriss im Oberschenkel) - und darüber hinaus ist der Einsatz des Kapitäns noch fraglich.

Marco Reus, der gegen Chelsea durchspielte, ist laut Terzic seit zwei Tagen "leider sehr stark erkältet. Da müssen wir gucken, ob es reicht, dass er heute mit der Mannschaft trainieren kann." Aber selbst dann "werden wir die Entscheidung höchstwahrscheinlich erst morgen Vormittag treffen können".

Ob Stammkeeper Gregor Kobel nach zwei verpassten Spielen wieder zwischen die Pfosten zurückkehren kann, ist ebenfalls noch offen. "Bei Gregor schauen wir von Tag zu Tag, wie er sich fühlt", so Terzic. Nicht ausgeschlossen also, dass erneut Ersatzmann Alexander Meyer in einem wichtigen Spiel zum Zuge kommt. Links hinten steht indes Julian Ryerson wieder zur Verfügung, der in London gesperrt war.

Adeyemi-Comeback gegen Köln?

Bei Adeyemi, dessen guter Lauf am 19. Februar jäh gestoppt worden war, bahnt sich immerhin nach dem Derby das Comeback an: "Wir hoffen, dass es sich in der nächsten Woche noch ein bisschen besser entwickelt." Dann könne er noch vor der Länderspielpause im Heimspiel gegen den 1. FC Köln am 18. März "vielleicht ein Thema werden".

Noch etwas mehr Geduld muss Moukoko aufbringen. "Er ist in der Reha gut unterwegs, steigert da ständig seine Leistung und fühlt sich immer besser", berichtete Terzic. "Wir hoffen, dass er uns nach der Länderspielpause wieder zur Verfügung steht."