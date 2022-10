Kobel vor Haaland-Rückkehr: "Vertraue auf die Jungs vor mir"

Im September in Manchester schockte Erling Haaland seine ehemaligen Teamkollegen mit dem Siegtreffer kurz vor Schluss, im Champions-League-Heimspiel am Dienstag wollen die Borussen ihrem Ex-Stürmer unbedingt jeglichen Spaß an dessen Rückkehr nach Dortmund nehmen.

Dreimal hat Borussia Dortmund in diesem Jahrzehnt schon gegen Manchester City gespielt, dreimal verloren die Schwarz-Gelben mit 1:2. Und immer kassierten sie entscheidende Treffer in der Schlussviertelstunde. Zweimal erzielte Phil Foden den Siegtreffer - einmal in der 75., einmal sogar erst in der 90. Minute. Beim 1:2 in Manchester in der aktuellen Champions-League-Saison gab der BVB am Ende sogar noch eine 1:0-Führung her: Erst traf John Stones (80.), dann der Mann, für den das Aufeinandertreffen am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) die Rückkehr ins BVB-Stadion bedeutet: Erling Haaland.

Über Haalands Zeit bei der Borussia sagt BVB-Trainer Edin Terzic: "Es gibt nur positive Emotionen, wenn wir an Erling denken. Es war großartig, ihn hier bei uns gehabt zu haben, aber jetzt schießt er in einem anderen Trikot Tore, und wir müssen ihn davon abhalten."

Besonders auf Gregor Kobel könnte viel Arbeit zukommen, der Torhüter fühlt sich aber gerüstet. "Ich vertraue auch auf die Jungs vor mir", sagt er. Ob zu diesen "Jungs" direkt vor seiner Nase auch die Innenverteidiger Nico Schlotterbeck und Mats Hummels gehören werden, steht noch nicht fest. Aber: Genau wie bei Raphael Guerreiro sieht es bei ihnen "gut aus", wie Terzic verriet: "Wir hoffen, dass sie einsatzfähig sind." Alle drei waren zuletzt beim 5:0 gegen Stuttgart ausgewechselt worden.

Donyell Malens Erholung nach einem Infekt verläuft vielversprechend, Salih Özcan wird gelbgesperrt fehlen, und ob es bei Marco Reus wegen eines Rückschlags nach dem Comeback gegen Union Berlin nun schon wieder für den Kader reicht, wollen die Dortmunder am Dienstag entscheiden.

"Am Dienstag wartet ein anderer Gegner auf uns"

Als Anschauungsunterricht diente in der Spielvorbereitung natürlich der Auftritt am Wochenende gegen Stuttgart. "Wir konnten viele positive Szenen von der Leistung am Samstag zeigen", sagte Terzic, der jedoch einschränkte: "Am Dienstag wartet ein anderer Gegner auf uns." Deshalb enthielt der Trainer seiner Mannschaft auch Aktionen aus dem Spiel in Manchester Mitte September nicht vor.

Wir werden uns für das entscheiden, was sich für uns am besten anfühlt. Edin Terzic

Terzic appelliert an seine Elf, nicht nur an die Leistung in England anzuknüpfen. Der BVB müsse sie sogar "noch einmal toppen und bis zum Ende durchziehen, auch wenn die Beine irgendwann müde werden". In Manchester hatte sich der Trainer gegen den ballsicheren und kombinationsstarken englischen Meister für drei Sechser entschieden, um das Zentrum bestmöglich zu schließen, diesmal sind auch zwei Sechser eine Option. Terzic: "Wir werden uns für das entscheiden, was sich für uns am besten anfühlt."

Spannend ist die Konstellation in der BVB-Gruppe, den Dortmundern winkt der vorzeitige Einzug ins Achtelfinale. Eine Bedeutung kommt dabei auch dem Spiel des FC Sevilla gegen den FC Kopenhagen zu, das um 18.45 Uhr angepfiffen wird. Terzic will sich aber nicht ablenken lassen. "Was vorher passiert, werden wir wahrnehmen" - mehr nicht. "Unsere Aufgabe am Dienstag heißt Manchester City."