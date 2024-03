Kobel verlässt Schweizer Nationalteam schon wieder

Nach seiner jüngsten Zwangspause in der Bundesliga fehlt Gregor Kobel auch der Schweizer Nationalmannschaft. Er kehrt am Mittwoch vorzeitig nach Dortmund zurück.

Gregor Kobel ist auch in dieser Saison ein Sorgenkind bei Borussia Dortmund - keineswegs wegen seiner Leistungen, sondern wegen seiner wiederkehrenden Verletzungsprobleme. Nun musste er auch seine Reise zur Schweizer Nationalmannschaft vorzeitig abbrechen.

Wie der dortige Fußballverband SFV mitteilte, werde der 26-jährige Torhüter noch am Mittwoch das Quartier der Nati verlassen und nach Deutschland zurückreisen, "um sich in seinem Verein auf die nächsten Spiele vorzubereiten". Nach Absprache mit dem BVB sollen nach Kobels jüngster Verletzung "keine weiteren Risiken" eingegangen werden.

Kobel verpasste bereits sechs Ligaspiele

Beim BVB werden sie darüber alles andere als unglücklich sein. Kobel hatte am vergangenen Sonntag im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (3:1) zum bereits sechsten Mal in dieser Saison wegen muskulärer Probleme gefehlt, nachdem er schon in der Vorsaison nur 21 von 34 Ligaspielen hatte bestreiten können. "Wir wollen aus der Vergangenheit lernen, deshalb haben wir gemeinschaftlich entschieden, dass Greg heute nicht dabei ist", hatte Trainer Edin Terzic erklärt. Der Impuls war nach dem Abschlusstraining von Kobel selbst gekommen.

Auch wenn Alexander Meyer einmal mehr zeigte, warum er zu den besten Ersatztorhütern der Bundesliga gehört (kicker-Note 2,5 gegen Frankfurt; Saisonschnitt 2,83), hoffen Terzic & Co., dass Kobel nach der Länderspielpause wieder bei 100 Prozent ist. Dann geht es in der Bundesliga beim FC Bayern und gegen den VfB Stuttgart weiter, gefolgt vom Hinspiel im Champions-League-Viertelfinale bei Atletico Madrid.

Der Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin wird Kobels Absenz verkraften können. Für die Test-Länderspiele in Dänemark (Samstag, 20 Uhr) und Irland (Dienstag, 20.45 Uhr) stehen dem ehemaligen Bundesliga-Profi zwischen den Pfosten noch der formstarke Stammkeeper Yann Sommer (Inter Mailand) und der frühere Leipziger Yvon Mvogo (FC Lorient) zur Verfügung.