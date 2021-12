Kobel und Hummels fehlen in Dortmunds Flieger nach Berlin

BVB-Trainer Marco Rose muss seine Elf gegen Hertha BSC umbauen. Zwei Stammkräfte haben die Reise nach Berlin am Freitagabend nicht mit angetreten.

Bis zuletzt bangte Rose um die Einsätze von Mats Hummels und Gregor Kobel im Auswärtsspiel am Samstag (18.30 Uhr) bei Hertha BSC. Der Abwehrchef und der Torhüter sind erkältet. Und bei beiden reicht es ganz offensichtlich nicht. Wie die "Ruhr Nachrichten" berichten, sind Hummels und Kobel nicht mit nach Berlin geflogen.

Für Kobel wird Marwin Hitz ins BVB-Tor rücken. Der 34-jährige Schweizer kam in der laufenden Bundesliga-Saison zu einem Kurzeinsatz in Bielefeld, als er nach der Pause für den angeschlagenen Kobel eingewechselt wurde.

Als Hummels-Vertreter kommen drei Optionen infrage. Marin Pongracic, Emre Can oder Axel Witsel. Wahrscheinlich wird Witsel neben Dan-Axel Zagadou in die Innenverteidigung rücken, und Can auf die Sechs wandern.

Guerreiro und Wolf wieder fit

Dagegen stiegen Marius Wolf und Raphael Guerreiro, die beide wegen muskulärer Probleme das Spiel gegen Fürth verpassten, mit der Mannschaft in den Flieger.