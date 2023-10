Kobel spielt Coolness herunter - und sieht "viele Schritte nach vorne"

Gregor Kobel legte gegen Milan den nächsten starken Auftritt hin - und sieht in den derzeitigen spielerischen Problemen des BVB auch eine Chance.

Geduldig und ausführlich stand Gregor Kobel am Mittwochabend im Bauch des Signal-Iduna-Park den Reportern Rede und Antwort, nur am Ende wurde er plötzlich schmallippig. Auf die Frage, von welchen Faktoren seine Unterschrift unter einen neuen Vertrag bei Borussia Dortmund noch abhänge, antwortete der Keeper: "Es gibt dazu nicht so viel zu sagen." Warum? "Weil es noch nicht so viel dazu zu sagen gibt."

Das "noch" betonte Kobel dabei nicht explizit, hätte es aber getrost machen können. Schon einen halben Tag später war seine Vertragsverlängerung bis 2028 perfekt - signifikante Gehaltserhöhung inklusive. Es ist ein kleines Ausrufezeichen der BVB-Bosse, die wissen, dass Kobel längst auch das Interesse anderer Klubs auf sich gelenkt hat. Ihren Wert für den BVB hatte die Nummer 1 erst am Mittwoch wieder deutlich gemacht.

Dass die Dortmunder gegen die AC Mailand zumindest ein 0:0 einfuhren, hatten sie auch Kobel zu verdanken, der mehrmals aufmerksam parierte (kicker-Note 2). Angesprochen auf seine auffällige Coolness in Eins-gegen-eins-Duellen spielte er diese als schlichte Notwendigkeit herunter: "Die Spieler, die vor dir stehen, haben auch eine brutale Coolness, und wenn du zu früh einen Raum anbietest oder dich für eine Seite entscheidest, sehen die das."

Kobel: "Wir haben viele Schritte nach vorne gemacht"

Während Kobel, der in der neuen Bundesliga-Saison auf einen starken Notenschnitt von 2,5 kommt, Teil einer zuletzt gut funktionierenden Dortmunder Defensive ist, bleibt die Torgefahr auf der anderen Seite ein Problem. "Das ist nicht unbedingt mein Spezialgebiet", antwortete Kobel auf die Frage, wie sich das verbessern ließe. "Wir können noch aggressiver in der Restverteidigung stehen, damit wir mehr Spieler im letzten Drittel haben, um einfach mehr Anspielstationen zu schaffen."

Grundsätzlich "haben wir viele gute Schritte nach vorne gemacht, man sieht eine Entwicklung", findet Kobel mit Blick auf die holprigen ersten Saisonspiele. Und dass auch jetzt bei weitem noch nicht alles klappt, während Klubs wie Bayer 04 Leverkusen, obwohl nur zwei Punkte besser platziert, wöchentlich gefeiert werden? "Es ist sehr positiv, dass wir diesen Punch offensiv noch nicht immer haben, noch nicht ganz so viele Tore geschossen haben wie andere Vereine in der Bundesliga und es trotzdem hingekriegt haben, viele Punkte zu sammeln", so Kobel. "Wenn du wirklich erfolgreich sein möchtest, ist es wichtig, auch harte Spiele zu gewinnen, wenn offensiv nicht alles zusammenpasst. Wir haben gezeigt, dass wir das können."