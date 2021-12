Kobel patzt: "Dann gab es kein Zurück mehr"

Nach dem 5:0 in der Champions League gegen Besiktas wollte Borussia Dortmund auch beim VfL Bochum siegen, doch zahllose ausgelassene Chancen - und ein verunglückter Ausflug - verhinderten beim 1:1 im Derby einen Erfolg.

"Es war natürlich kein dankbares Spiel für mich. Aber das gibt es bei Dortmund halt immer mal wieder, dass man nicht viel zu tun bekommt", meinte Gregor Kobel nach der Partie, an deren Verlauf der BVB-Keeper selbst maßgeblich beteiligt war. Denn kurz vor der Pause verursachte der Schweizer einen Strafstoß - nach Foulspiel an Christopher Antwi-Adjei am Rand seines Strafraums.

Kobel: "Meistens geht so was gut"

"Ich habe kurz zuvor gemerkt, dass ich zu spät bin. Aber dann gab es kein Zurück mehr. Das muss ich auf jeden Fall besser machen, das geht auf meine Kappe. So eine Aktion bringt die Mannschaft natürlich in eine Scheißposition. Das ist ärgerlich. Meistens geht so was gut, da leider nicht", haderte Kobel mit seiner Aktion. Anschließend hatte sich seine Borussia zwar eine Vielzahl an guten Gelegenheiten erspielt, doch mehr als der späte Ausgleich war letztlich nicht mehr drin gewesen. "Wir haben es in der zweiten Halbzeit eigentlich sehr gut gemacht. Es gibt einfach Spiele, wo man merkt, der Ball will nicht wirklich rein. Heute war so eins", sagte der 24-Jährige.

Für den einzigen Dortmunder Treffer war letztlich Julian Brandt verantwortlich, der auf Vorlage von Erling Haaland in der 85. Minute den 1:1-Endstand erzielte. "Wir hatten die Chancen und haben ja eigentlich auch die Spieler dazu, die Tore zu schießen", ärgerte sich auch der Torschütze über die mangelnde Verwertung im Derby, sagte aber auch: "Das ist nicht nur Pech. Das spielt auch eine kleine Rolle, aber am Ende musst du es auch wollen, musst mit mehr Überzeugung in die Bälle rein."

Zickler fordert sechs Punkte bis Weihnachten

Durch das Remis steht der FC Bayern mit bereits sechs Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze nun unmittelbar vor der Herbstmeisterschaft und ist im Titelrennen einmal mehr dabei, sich entscheidend abzusetzen. Co-Trainer Alexander Zickler, der den Gelb-Rot-gesperrten Marco Rose am Rande des Feldes in Bochum vertrat, betont indes, dass man in Dortmund "sicher nicht aufstecken" werde und verweist auf den noch frühen Zeitpunkt "kurz vor der Halbzeit".

Nach dem Aus in der Champions League droht nun aber nichtsdestotrotz auch der Titel in der Bundesliga früh außer Reichweite zu geraten. Die in Bochum gelassenen zwei Zähler schmerzen da umso mehr. "Wir müssen unsere Hausaufgaben machen, da gehört so ein Spiel wie heute dazu, wo wir natürlich gewinnen müssen. Jetzt müssen wir weitermachen und versuchen, sechs Punkte aus den letzten beiden Spielen zu holen." Gegen Schlusslicht Fürth (Mittwoch, 18.30 Uhr) ist ein Erfolg damit ebenso Pflicht wie am Samstag (18.30 Uhr) vor Weihnachten bei Hertha BSC.