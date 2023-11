Kobel kann es nicht erklären, Neuer spürte keine Wut: "Egal, was vorher passiert ist"

Harry Kane drückt dem Topspiel in Dortmund seinen Stempel auf. Auch Manuel Neuer ließ einen Blick in seine Gefühlswelt bezüglich das Engländers zu.

Die Dortmunder schossen 15 Mal aufs Tor der Bayern, die Münchner schossen 14 Mal aufs Tor des BVB. Borussen-Keeper Gregor Kobel musste viermal hinter sich greifen. Manuel Neuer, in Dortmund natürlich wieder mit gellenden Pfiffen bedacht, erlebte dagegen sein zweites Spiel in der Bundesliga nach seinem Comeback ohne Gegentreffer.

Kobel vermisst vor allem Aggressivität

Kobel klang nach dem Spiel ratlos, denn nach Ansicht des Dortmunder Keepers wussten alle Borussen sehr wohl, was auf sie zukommen würde. Nicht nur wegen des Pokal-Aus des Gegners, sondern weil es eben das Spiel der Spiele in der Bundesliga ist. "Ich hatte das Gefühl, dass die Bayern aggressiver waren. Sie haben alle wichtigen Zweikämpfe gewonnen. Sie waren immer gefährlich über Konter", analysierte Kobel den Auftritt der Bayern am "Sky"-Mikrofon. Und fragte damit indirekt, warum das alles nicht beim BVB vorhanden war. "Wenn du zuhause vor diesen Fans spielst, willst du einfach ein besseres Spiel zeigen."

Direkt nach der Pause - als BVB-Coach Edin Terzic mit der Hereinnahme von Niklas Süle auf eine Dreierkette umstellte und mehrfach dem dritten Gegentreffer nahe war - wurde der BVB zwar für 20 Minuten druckvoller, doch aus Kobels Sicht blieben die Bayern "einfach aggressiver und waren damit das ganze Spiel über die bessere Mannschaft. Wir müssen einfach mehr dagegenhalten und defensiv stabiler stehen".

Kann ich nicht sagen. Gregor Kobel

Dabei strotzten die Dortmunder vor dem Topspiel vor Selbstbewusstsein, hatten 17-mal in der Liga saisonübergreifend nicht verloren, doch die direkten Duelle mit dem deutschen Rekordmeister (kein Ligasieg mehr seit November 2018) bleiben für die Schwarz-Gelben ganz offensichtlich mehrere Nummern zu groß. Auf die Frage nach dem Warum, blickte Kobel erst stumm drein und sagte dann: "Kann ich nicht sagen."

Pokal-Wut als Motivation? "Der Klassiker steht für sich"

Manuel Neuer dagegen wirkte nach dem Abpfiff ziemlich aufgeräumt. Die Wut nach dem Pokal-Aus wollte der Bayern-Kapitän gar nicht als Hauptmotivation für das beste Saisonspiel identifizieren, denn der "Klassiker gegen Dortmund steht für sich, da ist es egal, was vorher passiert ist".

Für den Keeper war offensichtlich wichtiger, dass die Bayern vor allem wieder anders auftreten, "denn unter der Woche war das schon bitter, wie wir Fußball gespielt haben". Der Knackpunkt für den klaren Ausgang des Topspiels in Dortmund sah Neuer "vor allem in dem Selbstverständnis, so aufgeteilt auf dem Platz verteilt zu stehen, dass wir ordentlich nach vorne spielen können. Und dann haben wir natürlich schnelle Leute in der Offensive, um Dortmund weh zu tun".

Neuer: "Musste lange warten, bis mal ein Ball aufs Tor kommt"

Der BVB hätte Neuer nur einmal weh tun können, als Marco Reus beim Spielstand von 0:2 die Riesenchance zum Anschlusstreffer hatte. Neuer parierte bravourös, sendete damit ein kleines Signal an Bundestrainer Julian Nagelsmann auf die Tribüne, und freute sich hinterher, dass er sich zeigen konnte. "Ich musste lange warten, bis mal ein Ball aufs Tor kommt", so Neuer, für den "jede Situation im Spiel oder Training wichtig" ist, um wieder zu alter Leistungsstärke zurückzufinden.

Kane hat seine Erfahrung ja nicht in England gelassen, sondern hat sie mit nach München gebracht. Manuel Neuer

Längst im dauerhaften Power-Modus ist Harry Kane, der mit seinen Saisontoren Nummer 13, 14 und 15 einen großen Teil am klaren Sieg hatte. "Es ist einfach seine unglaubliche Erfahrung", so der 37-jährige Neuer über den 30-jährigen Mittelstürmer. "Die hat er ja nicht in England gelassen, sondern hat sie mit nach München gebracht. Er zeigt das jetzt bei uns Woche für Woche. Wir sind so froh, dass wir ihn in der Mannschaft haben", so Neuer.