Kobel ist ein Kandidat für die Neuer-Nachfolge

Momentan hat der FC Bayern Sorgen auf der Torhüterposition. Die Münchner Verantwortlichen suchen händeringend nach einem Keeper - mindestens - für das kommende Halbjahr. Oder womöglich sogar für einen Zeitraum darüber hinaus. Aber eine kurzfristige Lösung. Schließlich will Manuel Neuer zur neuen Saison wieder zurückkehren. Wer den Ehrgeiz des Kapitäns kennt, weiß, dass der dann 37-Jährige noch weitere Jahre auf Top-Niveau spielen möchte.

Nichtsdestotrotz beschäftigen sich die Bayernbosse schon jetzt, was strategisch nachvollziehbar ist, mit der langfristigen Nachfolge Neuers. Ein Kandidat ist nach kicker-Informationen Dortmunds Gregor Kobel. Frühestens soll der 25-Jährige, der beim BVB einen Vertrag bis 2026 besitzt, ab 2024 zum konkreten Thema werden. Dann würde Neuers aktueller Vertrag auslaufen. Eine erste sanfte Kontaktaufnahme vonseiten des FC Bayern zum Schweizer hat bereits stattgefunden. Darüber hinaus kennen sich Trainer Julian Nagelsmann und Kobel aus ihrer gemeinsamen Zeit, zwei Jahre, bei Hoffenheims U 19.

Bayern wird den Torhüter weiter beobachten. Wenngleich vorerst - in diesem Wintertransferfenster - die Verpflichtung eines anderen Keepers höchste Priorität hat.

