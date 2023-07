Kobel: "Ich fühle mich in Dortmund sehr wohl - daran hat sich nichts geändert"

Gregor Kobel ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für Borussia Dortmund. Kein Wunder also, dass der BVB den Vertrag mit dem Keeper gerne vorzeitig verlängern würde. Eine baldige Entscheidung ist aber nicht zu erwarten.

Als Gregor Kobel im Sommer 2021 zu Borussia Dortmund wechselte, da galt der Schlussmann als großes Talent und wurde von den BVB-Verantwortlichen auch entsprechend entlohnt. Inzwischen allerdings ist aus der einstigen Torwarthoffnung ein absoluter Leistungsträger und Führungsspieler geworden - und das soll sich künftig auch auf dem Gehaltszettel des 25-Jährigen niederschlagen.

Nur zu gerne würde der BVB den bis 2026 datierten Vertrag mit dem Schweizer vorzeitig verlängern, um nicht nur das Gehalt anzupassen, sondern sich zugleich länger die Dienste Kobels zu sichern. Gespräche dazu laufen, eine baldige Entscheidung noch vor dem Saisonstart ist allerdings nicht zu erwarten.

"Relativ wenig" beschäftige ihn aktuell das Thema, sagte Dortmunds Nummer 1 jetzt im Trainingsquartier des BVB in San Diego (USA). "Ich habe meine Leute, die sich um solche Dinge kümmern. Ich bin mit den Gedanken voll bei der neuen Saison und voll aufs Sportliche konzentriert. Alles andere lasse ich auf mich zukommen."

Die Trümpfe liegen unstrittig in Kobels Händen, der Europas Topklubs auf sich aufmerksam gemacht hat und daher aktuell keine Eile verspüren muss, möglichst schnell seine langfristige Zukunft zu klären. Schließlich ist sein aktueller Vertrag ohnehin noch drei Jahre gültig.

Daran, dass er sich grundsätzlich vorstellen kann, sich für einen noch längeren Zeitraum an den BVB zu binden, hinterlässt er allerdings keinen Zweifel: "Ich habe immer schon gesagt: Ich fühle mich in Dortmund sehr wohl. Daran hat sich nichts geändert." Die Rahmenbedingungen allerdings müssen stimmen. Bis dahin dürften noch einige Gespräche zwischen Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl und Kobels Berater, dem Ex-BVB-Spieler Philipp Degen, notwendig sein.

Als kleine Entscheidungshilfe könnten die Verantwortlichen des BVB den Torwart in baldiger Zukunft zum neuen Kapitän ernennen und damit zum Nachfolger von Marco Reus machen. Der Keeper gilt neben Niklas Süle und Emre Can als heißester Anwärter auf das vakante Amt. Bereits während der elftägigen US-Reise der Borussia könnte diesbezüglich eine Entscheidung fallen.

Kobel verfolgt auch diese Debatte laut eigener Aussage relativ gelassen. "Ob ich die Binde trage oder nicht: Ich versuche immer, an mir zu arbeiten und mich stetig weiterzuentwickeln, um der Mannschaft zu helfen." Das Kapitänsthema werde sich "schon klären", wenn die Zeit gekommen sei. Aktuell stünden ohnehin noch andere Dinge im Vordergrund: "Es ist nichts, was unbedingt gelöst werden muss in den nächsten Tagen. Es geht jetzt erst mal darum, den Rhythmus wieder aufzunehmen."

Kobel wird auch dabei vorangehen, denn er hat sich für die neue Saison ein klares Ziel gesetzt: Die Zahl der Gegentore soll weiter sinken. Ein Schnitt von unter einem Gegentor pro Spiel wird angestrebt. "Das", sagt er, "ist ein gutes Ziel, weil es die Möglichkeit erhöht, dass wir die Spiele gewinnen." Dass er dadurch weitere Argumente für die Gespräche seines Beraters mit dem BVB sammeln würde, wäre gewiss ein positiver Nebeneffekt für den Keeper.