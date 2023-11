Kobel fällt aus und reist nach Dortmund zurück

Gregor Kobel steht aufgrund von muskulären Problemen der Schweizer Nationalmannschaft in den anstehenden EM-Qualifikationsspielen nicht zur Verfügung. Der Keeper wird am Sonntag nach Dortmund zurückreisen.

Am Mittwoch saß Gregor Kobel 90 Minuten auf der Bank und musste dort mit ansehen, wie Israel der Schweiz mit einem späten Ausgleich das schon sicher geglaubte EM-Ticket zunächst einmal entriss. Beim zweiten Versuch, die Qualifikation für die Endrunde in Deutschland zu packen, wird der Keeper von Borussia Dortmund nicht zur Verfügung stehen. Wie die Schweizer Nationalmannschaft mitteilte, fällt Kobel wegen muskulären Problemen aus. Wie schwerwiegend die Beschwerden des fünfmaligen Nationalspielers sind, ist nicht bekannt.

Für das Quali-Spiel gegen Kosovo (20.45 Uhr) am Samstag in Basel wurde Anthony Racioppi vom BSC Young Boys nachnominiert. Bei noch zwei ausstehenden Spielen würde den Eidgenossen ein Punkt für das EM-Ticket reichen. Im Hinspiel gelang eben dieser eine Punkt (2:2).

Kobel werde noch bis Sonntag beim Team bleiben und sich dann auf die Rückreise nach Dortmund begeben. In der Bundesliga wartet auf Kobel und den BVB dann am Samstag in einer Woche ein Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr).