Kobel: "Es ist halt so, dass es ein schwerer Platz war"

Dortmund ist im Pokal-Achtelfinale ausgeschieden. Die eigene Leistung reichte beim FC St. Pauli nicht aus. Aber Keeper Gregor Kobel hat auch einen anderen Grund ausgemacht.

Bereits nach vier Minuten lag Dortmund beim Spitzenreiter der 2. Bundesliga mit 0:1 zurück. St. Pauli erwischte einen echten Frühstart und machte dem BVB anschließend das Leben schwer. "Wir haben die ersten 20 bis 30 Minuten zu viele Ballverluste gehabt, sie sind relativ einfach vor unser Tor gekommen", so BVB-Schlussmann Gregor Kobel bei "Sky".

"Gerade wenn man dann 0:2 hinten liegt, auswärts auf einem schweren Platz, ist es ein schweres Spiel", fuhr der Keeper fort und richtete danach noch einmal den Fokus auf den Rasen am Millerntor. "Wir haben sicher Schwierigkeiten gehabt, den Ball richtig laufen zu lassen. Es ist immer scheiße, wenn man es auf den Platz schiebt, aber es ist halt so, dass es ein schwerer Platz war."

Allerdings war auch die eigene Leistung der Dortmunder zu wenig. Speziell in der zweiten Hälfte fiel Schwarz-Gelb nach dem Anschluss durch Erling Haaland in der 58. Minute kaum mehr etwas ein. Das musste auch Kobel zugeben. "Am Ende war es gerade in der zweiten Halbzeit zu wenig", merkte der 24-Jährige an und schob hinterher: "Am Ende haben sie es gut verteidigt, sind gut gestanden. Es war schwer für uns, hinter die Kette zu kommen."

Reus und sein Déjà-vu

Nach der Partie wurden nach dem 1:2 beim FC St. Pauli letztlich mal wieder die Themen diskutiert, die beim BVB altbekannt sind. "Wir stehen nach fast jedem Spiel hier und sagen, wir kriegen zu viele Gegentore. Dann ist es natürlich immer schwer zurückzukommen, wir kriegen die Treffer zu leicht", sagte Kapitän Marco Reus. "Wir müssen uns einfach ankreiden lassen, dass wir unser Spiel nicht so umgesetzt haben wie gegen Freiburg. Wir hatten so eine gute Chance, ins Finale zu kommen, gerade, da der absolute Topfavorit schon rausgeflogen ist. Das ist bitter."

Die Bayern waren bereits raus, mit Dortmund musste nun der nächste große Favorit auf den Titel die Segel streichen. Erstmals seit der Saison 2006/07 steht weder der BVB noch der FCB im Viertelfinale des Pokals. Zudem sind die Pokalsieger der letzten 26 Jahre bereits raus.