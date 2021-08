Kobel: "Es herrscht eine geile Atmosphäre"

Borussia Dortmund hat seit einigen Wochen eine neue Nummer 1 - und die kann den Start der Bundesliga-Saison kaum erwarten: "Ich habe echt Bock, dass es jetzt losgeht", sagt Gregor Kobel vor seinem Debüt als BVB-Keeper im Signal Iduna Park am Samstag gegen Frankfurt.

Bevor Gregor Kobel am Donnerstag vor die Mikrofone der wartenden Medienvertreter treten konnte, musste der neue Keeper von Borussia Dortmund erst noch Überstunden schieben: Denn die Trainingseinheit am Vormittag war eigentlich bereits längst beendet, als ein paar Borussen - darunter Emre Can, Donyell Malen, Giovanni Reyna und Mahmoud Dahoud - noch immer Bälle auf Kobels Tor jagten. Besonders hervor tat sich dabei Malen, der Neuzugang aus den Niederlanden. "Donni", lobte Kobel kurz darauf seinen neuen Mitspieler, "hat eine super Innenseite mit richtig viel Zug."

Doch der Schweizer, der für 15 Millionen Euro vom VfB Stuttgart nach Dortmund gewechselt ist, sprach in der Medienrunde nicht nur über die Schusstechnik seiner Kollegen, sondern auch über den Saisonstart gegen Frankfurt, den Konkurrenzkampf im Dortmunder Tor und die Chemie im Team. Der kicker hat seine Aussagen aufgezeichnet.

Gregor Kobel über …

… den bevorstehenden Saisonstart gegen Eintracht Frankfurt:

"Ich glaube, die Eintracht wird nach dem Pokalaus doppelt motiviert sein. Aber ich freue mich auf das Spiel und mache mir keine Sorgen deshalb. Es wird sicher ein geiler Fight werden. Die Eintracht hat eine gute Mannschaft mit Qualität. Sie waren in den vergangenen Jahren immer oben dabei. Uns erwartet ein hartes Spiel."

… die anhaltenden Personalprobleme in der BVB-Defensive:

"Es ist ja nicht so, dass die, die fehlen, erst seit gestern nicht dabei sind. Wir haben die gesamte Vorbereitung und auch das erste Pflichtspiel in dieser Konstellation bestritten. Ich kenne die Jungs mittlerweile. Und wenn die anderen dann zurück sind, werden auch wir uns schnell aneinander gewöhnen."

… den Konkurrenzkampf um das BVB-Tor mit seinen Landsleuten Marwin Hitz und Roman Bürki:

"Mein Anspruch ist es, immer die Nummer 1 zu sein. Ich möchte immer auf dem Platz stehen, Gas geben, besser werden. Und ich möchte mit meinen Leistungen dabei helfen, dass wir Siege einfahren. Es ist sicher eine spezielle Situation, dass wir drei alle aus der Schweiz kommen. Aber letztlich spielt das keine Rolle. Konkurrenz ist Konkurrenz. Und die hat man im Profisport immer."

… sein Torwartspiel:

"Ich versuche immer, meinen Vorderleuten zu helfen und sie zu unterstützen. Etwa, indem ich ihnen Tipps gebe oder Kommandos. Mir ist es wichtig, dass wir ein gutes Verhältnis haben, dass wir uns gegenseitig pushen und eine geile Energie herrscht. Wenn das gelingt, kommt man in einen Flow, der richtig Spaß macht."

… die Stimmung in der Mannschaft:

"Hier sind super Jungs, alle verstehen sich richtig gut. Es herrscht eine geile Atmosphäre. Das müssen wir uns unbedingt beibehalten über die gesamte Saison."