Kobel, der fast vergessene Matchwinner

Alles schaut zurecht auf Marco Reus, doch der erste Dortmunder Matchwinner des 6:0-Siegs gegen Mönchengladbach war 70 Minuten lang ein anderer.

Am Ende konnte sich Gregor Kobel sogar ins Dortmunder Konterspiel einbringen: Nach einer schnellen Spieleröffnung des BVB-Keepers bediente Mats Hummels den gestarteten Marco Reus in den Lauf, der Kapitän vollendete mit seinem fünften Scorerpunkt zum 5:0 gegen Mönchengladbach.

Klar, dass Reus nach diesem historischen Abend gegen seinen Ex-Verein im Mittelpunkt der Ovationen und Würdigungen stand. Im Schatten des 32-Jährigen stand sein Keeper, dessen Leistung am Ende nicht ganz so herausragend war, ohne den das Spiel gegen die Borussia vom Niederrhein aber ganz anders gelaufen wäre.

Mit seinen Paraden gegen Kouadio Koné (23.), Jonas Hofmann (30.) und Florian Neuhaus (37.) verhinderte der Schweizer mit starkem Timing, Stellungsspiel und Reaktionsschnelle im Eins-gegen-eins erst den Rückstand, dann den Ausgleich und auch noch den Anschlusstreffer. Zudem hatte er beim Lattenschuss von Hofmann (62.) Glück. Bevor der BVB also in den letzten 20 Minuten mit vier weiteren Treffern die Auflösungserscheinungen der Gladbacher effizient und gnadenlos ausnutzte, war Kobel so etwas wie der erste Matchwinner des Spiels - und blieb zum ersten Mal im Dortmunder Trikot zwei Liga-Spiele in Folge ohne Gegentreffer.

"Sie hatten auch drei, vier gefährliche Aktionen, die Greg überragend hält", lobte Reus anschließend in diesem Wissen: "Das brauchst du auch mal in so einem Spiel." Denn bei aller Begeisterung über den am Ende sehr deutlich ausgefallenen Sieg stand das Spiel zweier lange gleichwertiger Mannschaft bis zum dritten Treffer noch auf der Kippe.

"Am Ende des Tages kann man es darauf runterbrechen: Wir haben dem Spiel eine Richtung gegeben", befand Trainer Marco Rose. Mit vier Treffern aus den ersten fünf Chancen war es zudem erneut ein Sieg der Effizienz, der Glanz kam erst mit dem Spielstand im Rücken. "Aber das sind alles Dinge, die du dir auch erarbeitest", sagt Rose: "Am Anfang war es ein Abtasten, ein Abnutzungskampf. Dann musst du halt in den entscheidenden Moment hinten und vorne da sein." Das war der BVB vor allem in Person von Kobel und Reus.

Lesen Sie auch: BVB darf auf Haalands Comeback hoffen

Nach dem nächsten Streckenstück der in seinen Auf- und Abfahrten immer heftiger werdenden Achterbahnfahrt der laufenden Saison würden sich nun alle Beteiligten über eine ebene Passage freuen, ein bisschen Konstanz. "Wir freuen uns über das Ergebnis, aber es geht auch um Entwicklung und den nächsten Schritt", findet Rose und weiß wohl aus Erfahrung, dass dieses Resultat nur drei Tage nach dem ernüchternden Auftritt gegen die Rangers aus Glasgow wenig über die kommenden Wochen aussagt.

Eine "Reaktion auf die Reaktion" fordert der Trainer nun also, am Donnerstag in Glasgow gibt es direkt die Möglichkeit zur Wiedergutmachung. Auch dort werden wieder hinten und vorne Matchwinner gesucht.