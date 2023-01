Kobel blickt nach vorne: "Das zeigt ja, dass grundsätzlich Qualität da ist"

Die Auswahl an konstant überdurchschnittlich agierenden Spielern in der bisherigen Saison ist dünn. Bei den Feldspielern Jude Bellingham natürlich, mit leichten Abstrichen auch Mats Hummels - danach wird es schon eng. Einer aber war eigentlich immer da, wenn seine Vorderleute ihn benötigten: Gregor Kobel.

Aus Dortmunds Trainingslager in Marbella (Spanien) berichtet Patrick Kleinmann

Der Schweizer im Dortmunder Tor stand in den letzten Monaten deutlich häufiger im Mittelpunkt als er sich das selbst wohl wünschen würde. "Wir können uns zu 100 Prozent auf ihn verlassen, würden uns aber trotzdem freuen, wenn er weniger zu tun hat", hatte sein Trainer Edin Terzic vor einiger Zeit nach dem Sieg bei Eintracht Frankfurt gesagt, dem wohl besten Spiel Kobels für den BVB. Mehrfach scheiterten die Gastgeber an seinen Flugparaden und Fußabwehren.

In Frankfurt, auch gegen Bayer Leverkusen und in Berlin bei Hertha BSC rettete der bislang notenbeste Keeper der Bundesliga mit starken Leistungen Siege, im letzten Pokalspiel bei Zweitligist Hannover 96 das Erreichen des Achtelfinals. In der Champions League war sein parierter Elfmeter gegen Riyad Mahrez von Manchester City für das zum Weiterkommen ausreichende 0:0 mitentscheidend.

Und Kobel? Der spricht in den Medienrunde in Marbella fast zurückhaltend davon, dass es "sicher sehr gute Spiele gab, sicher aber auch ein paar Dinge, die man besser machen kann". Er wolle versuchen, "das Positive mitzunehmen und an den Dingen zu arbeiten, die es zu verbessern gilt". Das ist bescheiden, denn allzu viel zu verbessern scheint es bei Kobel mit seinen gerade einmal 25 Jahren nicht mehr zu geben.

Kobel: "Es war sehr enttäuschend"

Ganz im Gegensatz allerdings zu den Leistungen, die seine Mannschaft vor allem in der zweiten Hälfte der bisherigen Saison gezeigt hatte. Vor allem der Abschluss mit zwei Niederlagen in Wolfsburg und Mönchengladbach hatte nachgehallt. "Es war sehr enttäuschend", sagt Kobel: "Es ist aber auch schon wieder sieben Wochen her. Für mich ist das abgehakt." Groß zurückschauen will er ohnehin nicht: "Du musst deine Leistungen bringen. Danach darüber zu reden, bringt fast nichts mehr."

Der Blick geht vielmehr in Richtung zweiter Saisonhälfte und der anstehenden Vorbereitung darauf. "Jetzt sind wir in einer anderen Phase. Jetzt gilt es, nach vorne zu schauen, die Jungs, die zurückkommen, zu integrieren und auch wieder ein anderes Gesicht zu zeigen." Und Kobel merkt schon nach den wenigen Tagen, "dass jeder Bock hat zu arbeiten und wieder zu starten". Die vergleichsweise lange Ruhephase habe gutgetan. "Wir haben jetzt eine lange Zeit gehabt, wo wir uns ein bisschen erholen konnten. Es war eine sehr unübliche Winterpause. Von daher macht es jetzt umso mehr Spaß, wieder hier zu sein, noch ein bisschen Zeit zu haben und mit voller Energie in die Rückrunde starten können."

Andere Auftritte sind gefragt als die, die der BVB vor allem im Herbst zeigte. Die Schwächephase nämlich überstrahlt im Rückblick auch die guten Teile der bisherigen Saison. "Wir haben bislang eine echt ordentliche Champions-League-Gruppe gespielt, stehen im Achtelfinale, wir sind im Pokal weiter", sagt Kobel: "In der Hinrunde haben wir zu Beginn sehr gut verteidigt und sind defensiv stark in die Saison gestartet." Dann aber "haben wir zwischenzeitlich nicht so viele Tore geschossen, zum Ende haben wir wieder häufiger getroffen und ein bisschen schlechter verteidigt", findet der Schweizer und will das durchaus auch positiv interpretieren: "Aber das zeigt ja, dass grundsätzlich Qualität da ist."