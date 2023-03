Kobel an Bord des BVB-Fliegers nach London

Am Montag machte sich Borussia Dortmund auf die Reise nach London. Mit an Bord: Stammkeeper Gregor Kobel und der zuletzt fehlende Donyell Malen.

Kobel hatte am vergangenen Freitag unmittelbar vor dem Anpfiff gegen RB Leipzig (2:1) über muskuläre Probleme im Oberschenkel geklagt und deswegen nicht am Spitzenspiel teilnehmen können. Am Montag nahm der Schweizer aber zumindest im Flieger Platz, der den BVB-Tross von Dortmund nach London brachte, wo am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) das Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale beim FC Chelsea ansteht.

Ob Kobel, mit einer kicker-Durchschnittsnote von 2,64 hinter Bayerns Thomas Müller (2,63) der notenbeste Spieler im bisherigen Bundesliga-Saisonverlauf, zur Verfügung stehen wird, ist damit allerdings noch nicht geklärt: "Wir wissen noch nicht, ob er morgen spielen kann", erklärte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.

Sollte es für Kobel nicht reichen, wird wie schon gegen Leipzig Ersatzkeeper Alexander Meyer zwischen die Pfosten rücken. Der 31-Jährige sprang in der Liga bereits fünfmal für Kobel ein, gegen RB zeigte er seine bisher beste Leistung (kicker-Note: 2,0).

Ebenfalls im Flieger Platz nahm Malen. Dem Niederländer machten zuletzt Probleme am Sprunggelenk zu schaffen, weshalb er auch die Leipzig-Partie verpasst hatte. Definitiv an der Stamford Bridge fehlen wird Karim Adeyemi, der den BVB im Hinspiel mit seinem Tor in der 63. Minute zum 1:0-Sieg geschossen und damit für eine gute Ausgangsposition der Schwarz-Gelben gesorgt hatte. Der Nationalstürmer muss wegen eines Muskelfaserrisses passen. Auch auf Jungstar Youssoufa Moukoko (Syndesmoseanriss) muss BVB-Coach Edin Terzic verzichten.