Zum Abschied von Iniesta aus Kobe: Barça gewinnt Testspiel 2:0

Im Japan National Stadium von Tokio ist am Dienstag Andres Iniesta verabschiedet worden - passend im Rahmen eines Testspiels zwischen Vissel Kobe und dem FC Barcelona.

Abschiedsspiel: Andres Iniesta (Mi.) im Japan National Stadium in Tokio. picture alliance / Kyodo

Der 39-jährige Iniesta traf in seinem letzten Spiel für Vissel Kobe noch einmal auf seinen langjährigen Klub FC Barcelona. Das Testspiel in Tokio ging mit 2:0 an die Katalanen, die durch einen frühen Doppelschlag durch Kessié (16.) und Garcia (19.) die Weichen auf Sieg stellten.

Nach 81 Minuten wurde Iniesta, der in der Startaufstellung von Vissel stand, unter großem Applaus verabschiedet. Nach Schlusspfiff nahmen beide Teams den Routinier in die Mitte, Gästetrainer Xavi, über viele Jahre kongenialer Partner Iniestas im Mittelfeld der Katalanen, umarmte seinen früheren Weggefährten innig. Von Barças Vizepräsident Rafa Yuste bekam er zum Abschied ein Trikot der Blaugrana überreicht.

Iniesta: "Ich fühle Japan als meine Heimat"

Iniesta bedankte sich anschließend bei beiden Klubs für das Zustandekommen dieses Spiels. "Ich bin sehr glücklich", gestand der 39-Jährige. Sein Dank galt Barça für die weite Anreise - und Vissel Kobe für "den Respekt und die Zuneigung, die Sie mir hier seit meiner Ankunft entgegengebracht haben. Ich fühle Japan als meine Heimat."

2018 hatte der kleine und quirlige Offensivmann aus Fuentealbilla nahe Albacete, dort besitzt Iniesta auch einen Weinberg, den FC Barcelona nach zahlreichen Titelgewinnen verlassen und war nach Japan gewechselt. Kürzlich verkündete der Welt- und Europameister seinen Abschied von Vissel Kobe.