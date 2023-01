Kobayashi überrascht in Sapporo - Wellinger in den Top 10

Mit Ryoyu Kobayashi hatten nach den bisherigen Saisonleistungen nur wenige gerechnet. Doch der Japaner feierte beim "Heimspiel" in Sapporo mal wieder einen Weltcup-Sieg. Aus deutscher Sicht konnte nur ein Springer überzeugen.

Andreas Wellinger hat im japanischen Sapporo für den einzigen deutschen Lichtblick gesorgt. Der zweimalige Olympiasieger landete als Achter zum fünften Mal in dieser Saison in den Top 10, zum Podest fehlten umgerechnet fast zehn Meter. Sieger im ersten Weltcup-Springen außerhalb Europas seit fast drei Jahren wurde Lokalmatador Ryoyu Kobayashi.

Wellinger lag nach einem Sprung auf 133,5 m zunächst als Fünfter in Podest-Nähe, verlor im zweiten Durchgang bei immer schlechter werdenden Windverhältnissen mit nur 122,0 m aber an Boden. Die übrigen DSV-Adler hatten mit den vorderen Plätzen nichts zu tun. Karl Geiger (Oberstdorf) enttäuschte auf Rang 20 ebenso wie der zuletzt erstarkte Markus Eisenbichler (Siegsdorf) auf Platz 23.

Ahonen bangt: Kubacki verlängert Podest-Serie

Kobayashi meldete sich derweil mit seinem ersten Podestplatz des Winters in der Weltspitze zurück. Der zweimalige Gewinner der Vierschanzentournee segelte auf 135,0 und 130,0 und gewann vor Dawid Kubacki, der zum zehnten Mal in Folge auf dem Podest stand. Der Pole jagt damit weiter den Rekord des Finnen Janne Ahonen aus der Saison 2004/05, der 13 Podestplätzen in Folge geschafft hatte. Dritter wurde Tournee-Champion Halvor Egner Granerud aus Norwegen.

In die Punkte schafften es aus deutscher Sicht außerdem Constantin Schmid (Oberaudorf/22.) und Stephan Leyhe (Willingen/24.), der 2020 auf der Olympia-Schanze von 1972 noch Zweiter geworden war. Tournee-Überraschung Philipp Raimund (Oberstdorf(35.) verpasste dagegen erstmals seit dem Saisonstart in Wisla den zweiten Durchgang.

"Oldie" Kasai verpasst Finaldurchgänge knapp

Noriaki Kasai hat nach fast drei Jahren sein Comeback im Weltcup gegeben. Der 50-Jährige trat mit der Startnummer 1 in der Qualifikation an, verpasste aber mit 108,0 m auf Rang 51 den Einzug in den Wettkampf der besten 50 denkbar knapp. Sein zuvor letztes von 569 Weltcupspringen hatte Kasai im Februar 2020 ebenfalls in Sapporo absolviert. Er hatte 2018 als erster Wintersportler zum achten Mal an Olympischen Spielen teilgenommen, für Peking 2022 hatte er sich nicht qualifiziert. Ans Aufhören denkt Kasai dennoch nicht.

Statistik zum Weltcup in Sapporo/Japan

Männer, Einzel (Großschanze): 1. Ryoyu Kobayashi (Japan) 271,5 Punkte (135,0+130,0 m), 2. Dawid Kubacki (Polen) 264,3 (137,0+125,5), 3. Halvor Egner Granerud (Norwegen) 262,6 (130,5+126,0), 4. Kamil Stoch (Polen) 253,0 (133,0+123,5), 5. Stefan Kraft (Österreich) 252,6 (130,0+132,0), 6. Anze Lanisek 247,9 (130,5+127,0), 7. Timi Zajc (beide Slowenien) 245,9 (128,5+132,0), 8. Andreas Wellinger (Ruhpolding) 245,3 (133,5+122,0), 9. Daniel Andre Tande (Norwegen) 244,4 (127,0+130,0), 10. Gregor Deschwanden (Schweiz) 244,1 (124,5+132,5), ... 20. Karl Geiger (Oberstdorf) 231,3 (127,0+126,0), ... 22. Constantin Schmid (Oberaudorf) 227,7 (124,0+124,0), 23. Markus Eisenbichler (Siegsdorf) 227,1 (122,5+129,5), 24. Stephan Leyhe (Willingen) 223,8 (123,0+122,0), ... 35. Philipp Raimund (Oberstdorf) 105,0 (117,0)

Gesamtweltcup, Stand nach 14 von 32 Wettbewerben: 1. Kubacki 1090 Punkte, 2. Granerud 956, 3. Lanisek 912, 4. Kraft 698, 5. Piotr Zyla (Polen) 567, 6. Manuel Fettner (Österreich) 427, 7. Stoch 351, 8. Michael Hayböck 347, 9. Jan Hörl (beide Österreich) 324, 10. Geiger 305, ... 12. Wellinger 276, ... 20. Eisenbichler 173, 21. Pius Paschke (Kiefersfelden) 164, ... 23. Schmid 138, ... 28. Leyhe 108, ... 30. Raimund 90, ... 54. Felix Hoffmann (Heidersbach) 3