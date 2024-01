Kobayashi gibt schwächelndem Wellinger in der Quali das Nachsehen

Die Skispringer treten zum Finale der Vierschanzentournee in Bischofshofen an. Andreas Wellinger ist bei umgerechnet zweieinhalb Metern Rückstand auf Ryoyu Kobayashi noch voll im Rennen um den Gesamtsieg - in der Qualifikation setzte aber der Japaner die Maßstäbe.

Die Qualifikation lief nicht nach Plan: Andreas Wellinger. IMAGO/GEPA pictures