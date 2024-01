Kobayashi entreißt Wellinger Führung in der Gesamtwertung - "Zweieinhalb Meter sind nichts"

Ryoyu Kobayashi hat Andreas Wellinger beim Springen in Innsbruck die Führung in der Gesamtwertung abgenommen. Es bleibt jedoch spannend, die Entscheidung fällt in Bischofshofen. Der Sieg am Bergisel ging an Jan Hörl.

Fährt als Gesamtführender nach Bischofshofen: Ryoyu Kobayashi. IMAGO/Eibner