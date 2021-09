"Knüppelhartes Spiel" - Löwen-Coach Köllner warnt vor Meppen

1860 München startete mühsam in die Saison, erst eine Systemumstellung brachte eine Trendwende. Nun wartet laut Coach Michael Köllner ein "knüppelhartes Spiel" auf die Löwen.

"Sie haben einen Punkt mehr als wir und geben ein anderes Bild als letzte Saison ab", warnte Köllner am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Gastspiel des SV Meppen am Samstag im Gründwalder Stadion (14 Uhr, LIVE! bei kicker). In der vergangen Spielzeit waren die Emsländer sportlich abgestiegen und hielten die Klasse nur, weil dem KFC Uerdingen die Lizenz verweigert wurde. Und stehen nun in der Tabelle sogar vor den Löwen. "Sie spielen über ihrer Form", konstatierte Köllner: "Wir müssen uns deshalb auf ein knüppelhartes Spiel einstellen."

Allerdings haben die Meppener ihre Punkte bisher vor allem vor eigenem Publikum geholt, aus der Fremde nahmen sie bei drei Versuchen erst einen Zähler mit. Demgegenüber ist 1860 im Grünwalder in dieser Saison noch ungeschlagen, gegen Meppen soll "weiter an der Heimstärke" gearbeitet werden. Köllner baut dabei auch auf die Unterstützung der Fans, die wieder in größerer Zahl in das Stadion dürfen. Und so oder so die Stimmungshoheit haben werden, denn die SVM-Fans boykottieren die Auswärtsfahrt nach München.

Das ist ein Gegner, der dich Mann gegen Mann über den Platz hetzt. Michael Köllner über den SV Meppen

Zumal auch die beiden jüngsten Auftritte für die Löwen sprechen. Nach dem 0:3 beim 1. FC Kaiserslautern baute Köllner in den folgenden Partien auf ein 4-1-4-1- statt des zuvor praktizierten 4-2-2-2-Systems. Mit Erfolg: Ein 3:0 gegen Viktoria Köln folgte ein 1:1 in Braunschweig. Einzig und allein an der Umstellung will Köllner den Positivtrend aber nicht festmachen. "Es geht erneut darum, dass jeder seine Aufgaben seriös abarbeitet."

Personell kann Köllner wieder auf Abräumer Quirin Moll zählen, der zuletzt wegen Wadenproblemen kürzertreten musste. Daniel Wein und Semi Belkahia konnten diese Woche zwar wieder komplett mittrainieren, doch müssen mit ihren Comebacks wohl bis zum Landespokal am kommenden Mittwoch warten.