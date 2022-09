"Knüppelhart": Köllner warnt vor ruppigen Duisburgern

Vor der englischen Woche mit dem Landespokal-Spiel gegen Türkgücü möchte Löwen-Coach Köllner die Tabellenführung verteidigen - und stellt sein Team auf eine harte Partie ein.

Bei den Münchner Löwen will man sich nicht auf dem ersten Tabellenplatz ausruhen, der volle Fokus liegt jetzt auf dem Spiel am Samstagnachmittag gegen den MSV Duisburg (14.00 Uhr, LIVE! bei kicker). Nach dem jüngsten Unentschieden auswärts bei Viktoria Köln spricht Köllner von einer "Gemeinschafts-Energieleistung" und bedankt sich bei den rund 1400 mitgereisten Fans für den "außergewöhnlichen" Support.

Willsch fällt wegen Adduktoren-Problemen aus

Neben den Langzeitverletzten Belkahia, Steinhart und Bär, die sich bis auf letzteren mittlerweile wieder im Lauftraining befinden, muss der Sechzig-Coach nun auch auf Rechtsverteidiger Marius Willsch verzichten. Der 31-Jährige wird aufgrund von Adduktoren-Problemen, die er sich nach seiner Einwechselung im Köln-Spiel zugezogen hat, keine Option für den Kader sein. Selbiges gilt für Tim Rieder, auf den Köllner nach Rot-Sperre im Spiel gegen Halle zum letzten Mal verzichten muss.

Kaderbreite und Robustheit als Schlüssel zum Erfolg

Wir müssen uns "auf ein knüppelhartes Spiel einstellen", die Duisburger sind immerhin die Mannschaft mit den "zweitmeisten Fouls und gelben Karten", so der Löwen-Trainer. Gegen einen "Top-Kader" mit unter anderem Ex-Löwen Moritz Stoppelkamp, den Köllner als "Fix-Punkt" des Spiels sieht, werden auch die Einwechselspieler eine tragende Rolle spielen - ein "gemeinsamer Plan" ist entscheidend: "Jeder, der reinkommt, kann eigentlich problemlos dieses Spiel spielen". Über den Einsatz im Training möchte der Trainer die Startelf wählen, der "Spirit" ist also entscheidend.

Kein Transfer am Deadline-Day

Obwohl es hieß, man bleibe bis zum Ende wachsam, wurde am Ende des Sommer-Transferfensters kein weiterer Neuzugang an die Grünwalder Straße gelockt. Darauf angesprochen verwies Köllner auf die Aussage von Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel, der sich auf der vereinseigenen Homepage wie folgt zitieren lässt: „Dank der Unterstützung von vielen haben wir den Kader nach unseren Vorstellungen umbauen können und die Mannschaft hat in den letzten Wochen eindrucksvoll trotz Ausfällen bewiesen, welches Potential in ihr steckt".

Auch ohne späte Neuverpflichtungen streben die Löwen nun also den sechsten Sieg im siebten Spiel an.