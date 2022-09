"Knotenlöser" Lucas Hernandez droht längere Zwangspause

Die Bayern besiegten Barcelona, mussten aber einige personelle Rückschläge verdauen - allen voran Lucas Hernandez hat es erwischt.

Gegen Barcelona ging aus dem Spiel heraus nicht viel, doch eine Standardsituation löste den Knoten: Ecke Joshua Kimmich, Kopfball Lucas Hernandez - die Bayern waren kurz nach dem Seitenwechsel etwas überraschend in Führung gegangen und damit auf Kurs.

Hernandez: Nach der Befreiung ins Krankenhaus zur MRT

Der französische Innenverteidiger war mit seinem wuchtigen Kopfballtreffer gegen die Katalanen der Knotenlöser, doch mit seiner letzten Aktion in der Nachspielzeit könnte sich der 26-Jährige in eine längere Zwangspause katapultiert haben. In der Schlussphase begleitete Hernandez seinen Gegenspieler Richtung Eckball-Fahne, als er sich urplötzlich an die linke Leiste fasste und dann mit einem schmerzverzerrten Gesicht zu Boden ging.

Direkt nach dem Spiel wurde Hernandez ins Krankenhaus geschickt, um eine MRT-Untersuchung durchzuführen. Die Befürchtung steht im Raum, dass er für einen längeren Zeitraum den Bayern fehlen wird.

"Nur ein Schlag" bei Upamecano

"Nur einen Schlag" hatte Dayot Upamecano laut Trainer Julian Nagelsmann abbekommen. Der französische Defensivspieler, der zusammen mit Hernandez seinen Ex-Kollegen Robert Lewandowski bewachte, humpelte mit einem dick bandagierten Knie vom Spielfeld. Eine Zwangspause droht dem 23-Jährigen wohl nicht.

Noch keine Klarheit bei Pavard

Offen dagegen ist, was Benjamin Pavard für eine Blessur abbekam. Der rechte Außenbahnspieler musste schon in der 21. Minute den Platz verlassen, nachdem ihn Marcos Alonso von hinten über den Haufen gerannt hatte. Pavard probierte es zwar noch einige Minuten, doch dann musste er runter - für ihn kam Noussair Mazraoui zu seinem ersten Einsatz für die Bayern in der Champions League.

Coman braucht noch zwei bis drei Wochen

Eine Muskelverletzung musste am vergangenen Freitag auch Offensivspieler Kingsley Coman hinnehmen. Der Franzose erlitt einen Muskelfaserriss und verpasste nicht nur das Heimspiel gegen Stuttgart, sondern auch das Highlight gegen den FC Barcelona. Nach dem Spiel gegen die Blaugrana wurde bekannt, dass Coman noch rund zwei bis drei Wochen fehlen wird.