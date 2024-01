Knorrs harsche Selbstkritik: "In so einem Spiel muss ich rausgetragen werden"

Im EM-Halbfinale kam Deutschlands Spielmacher Juri Knorr nicht an seinen Leistungszenit. Nach der Niederlage gegen Dänemark übte der 23-Jährige harsche Selbstkritik.

Aus Köln berichtet Maximilian Schmidt

Als er sich fast schon komplett durch die Mixed Zone gekämpft hat, bleibt Juri Knorr noch ein letztes Mal stehen. Für ein paar Fragen reicht seine Geduld offensichtlich noch. Der deutsche Spielmacher macht einen niedergeschlagenen, abgekämpften, traurigen Eindruck. Seine folgenden Worte sollten dieses Bild mehr als unterstreichen.

Ihm bleibe nichts anderes übrig, als "jetzt nachzudenken". Knorr spricht leise - und von einer verpassten Chance: "Wir hätten so etwas Besonderes schaffen können." Auf die ersten 30 Minuten könne die deutsche Mannschaft wirklich stolz sein. Nach dem Wechsel habe das DHB-Team zwar "gefightet", aber "das ganz Besondere, was wir in der ersten Hälfte hatten, hatten wir in der zweiten nicht mehr".

Vier Tore bei acht Versuchen erzielte Knorr, sein bestes EM-Spiel war es nicht. Den starken Eindruck, den der Mittelmann der Rhein-Neckar Löwen zu Beginn des Turniers hinterlassen hatte, konnte er nicht in die zweite Turnierphase tragen.

"ich weiß nicht, ob wir in der Halbzeit zu viel nachgedacht haben", begann Knorr anschließend und fügte an: "Ich kann ja nur für mich selbst sprechen. Ich werfe mir extrem vor, dass ich in der zweiten Halbzeit nicht gekämpft habe bis zum Umfallen, mich nicht in jeden Zweikampf geworfen habe, nicht mehr riskiert habe. Ich habe einfach nicht mehr das Spiel gemacht, das ich wollte, mit allem, was mein Spiel eigentlich auch ausmacht."

In der Schlussphase, als die Dänen endgültig den Deckel auf das Spiel machten, stand Knorr schon gar nicht mehr auf der Platte. 37 Minuten und 17 Sekunden Einsatzzeit waren es nur beim Spielgestalter. Dafür war er selbst verantwortlich.

"... dass ich nicht an dieses Limit und darüber hinaus gegangen bin"

"Natürlich werfe ich mir das auch extrem vor: Ich habe gesagt, ich brauche eine Pause und Philipp Weber hat es super gemacht. Deswegen war es wahrscheinlich rational die richtige Entscheidung, aber ich hätte mir einfach von mir selbst gewünscht, dass ich aus so einem Spiel nicht rausgehe, weil ich es selbst sage", so Knorr, der insgesamt harsche Selbstkritik übte: "In so einem Spiel muss ich rausgetragen werden, weil ich vor Emotionen übersprudle und einfach nicht mehr kann. Das werfe ich mir vor, dass ich nicht an dieses Limit und darüber hinaus gegangen bin."

Vielleicht könne er in zwei Tagen "wieder motiviert sein", doch aktuell schmerze ihn die "verpasste Chance" zu sehr. Die der deutschen Mannschaft, aber auch die persönliche.