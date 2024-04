Knorr-Wechsel? Das sagen Gottfridsson und Schwalb

Ein möglicher Wechsel von Juri Knorr zum dänischen Top-Klub Aalborg beschäftigt dieser Tage Handball-Deutschland. Nun äußern sich Jim Gottfridsson und Martin Schwalb dazu. Der Flensburger Gottfridsson bricht eine Lanze für Knorr.

Nicht nur in der Bundesliga, auch in mit ihren Nationalteams trafen Knorr und Gottfridsson schon häufig aufeinander. IMAGO/foto2press

Juri Knorr soll vor einem Wechsel von den Rhein-Neckar Löwen zu Aalborg Håndbold stehen - spätestens 2026 werde der Spielmacher die Löwen in Richtung Dänemark verlassen, berichtete die Bild. Im Handball-Podcast "Erste 7" von Jens Westen und Martin Schwalb äußerten sich nach Stefan Kretzschmar nun weitere Handball-Größen dazu.

Der Ex-Bundesligatrainer Schwalb meint: "Sollte Juri Knorr nach Aalborg gehen, halte ich das für eine sehr gute Entscheidung. Ich glaube, es war für ihn ein bisschen zu viel in den letzten ein, zwei Jahren - den deutschen Handball allein retten zu müssen. So hat es sich manchmal angefühlt." Martin Schwalb erklärte: "In Dänemark wäre er ein bisschen raus aus dem Fokus und würde vielleicht ein bisschen zu sich zu kommen. Es könnte für ihn der richtige Schritt sein."

Der Schwede Jim Gottfridsson, seines Zeichens seit vielen Jahren ein Spielmacher auf Weltklasse-Niveau bei der SG Flensburg-Handewitt und im Nationalteam, sagte: „Juri ist immer noch jung. Er wird sich weiter gut entwickeln. Ihr Deutschen solltet froh sein, so einen Weltklasse-Spielmacher zu haben!" Der 31-Jährige fügte an: "Ich glaube, es würde ihm helfen, ihm nicht ständig so einen großen Druck zu machen."

