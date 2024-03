Knorr schwer frustriert: "Das muss man so gnadenlos anerkennen"

Die Rhein-Neckar Löwen haben sich mit der nächsten unnötigen Niederlage in die Länderspielpause verabschiedet. Der Sturzflug der Mannheimer besorgt auch DHB-Spielmacher Juri Knorr.

Der HC Erlangen warb vor dem Spiel mit dem Claim "Steini vs. Juri" in der Region. Die Marketing-Idee ging auf, 8400 Zuschauer strömten am Samstagabend in die Nürnberger Arena. Die ausverkaufte Kulisse beflügelte den abstiegsbedrohten HC Erlangen, der die krisengebeutelten Rhein-Neckar Löwen mit einer leidenschaftlichen Vorstellung in die Knie zwang (28:23).

Die beiden deutschen Nationalspieler Christoph Steinert (zwei Tore bei drei Würfen für den HC Erlangen) und Juri Knorr (drei Tore bei sechs Würfen für die Löwen) nahmen allerdings nur untergeordnete Rollen ein. Dass die Löwen nach zwischenzeitlich drei Siegen am Stück nun erneut die zweite Pleite aus den vergangenen drei Spielen kassierten, spricht Bände.

Entsprechend frustriert trat DHB-Spielmacher Juri Knorr nach Schlusspfiff vors Dyn-Mikrofon, "sehr leidenschaftliche" Erlanger hätten die Mannheimer einfach "niedergekämpft". Wegen der prekären Lage des HCE nachvollziehbar? "Wir mussten in erster Linie auch", stellte Knorr klar: "Ich glaube, am Anfang sind wir ziemlich auf Augenhöhe, machen ein gutes Auswärtsspiel, aber wir schaffen es nicht, das oben zu halten."

Die Löwen, die in der European League gegen den kroatischen Vertreter Nexe Nasice noch um den Einzug ins Viertelfinale kämpfen, würden es gerade nicht schaffen, "unsere Leistung auf die Platte zu kriegen". Mit aktuell 20:28 Punkten läuft der amtierende DHB-Pokalsieger den eigenen Ansprüchen deutlich hinterher.

"Das muss man so gnadenlos anerkennen, dass Erlangen heute besser war und wir es nicht verdient hatten", wurde Knorr deutlich, der anfügte: "Mir fehlen ein bisschen die Worte." Aussagen, die man in den vergangenen Wochen häufiger in Mannheim gehört hat.

"Leichtigkeit" fehlt - Knorr freut sich auf "ganz andere Aufgabe"

Den Löwen fehle aktuell "natürlich ein bisschen die Leichtigkeit", einzig mit Erfolgserlebnissen lasse sich aus dieser Negativspirale ausbrechen. "Das ist heute wieder misslungen."

Auf Knorr wartet mit der Olympia-Qualifikation in Hannover in der kommenden Woche eine willkommene Abwechslung. Weil auch der Job von Alfred Gislason am Ticket für Paris hängt, braucht der Bundestrainer möglichst einen Knorr in Top-Form. Dieser spricht von einer "ganz anderen Aufgabe" und einem "anderen Umfeld": "Da zählt nicht, was jetzt im Verein passiert ist."

Ganz verdrängen wird er die Situation bei seinem Verein aber nicht können. Nach den Duellen mit Algerien (14. März), Kroatien (16. März) und Österreich (17. März) warten auf Knorr & Co. der aktuelle Bundesliga-Spitzenreiter Berlin, zwischen den wichtigen Spielen gegen Nexe steht das Derby gegen Göppingen an.