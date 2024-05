Knorr nicht auf der Mitte? Stephan: "Damit er mental nicht erdrückt wird"

Juri Knorr sollte in der deutschen Handball-Nationalmannschaft nicht mehr auf der Mitte-Position spielen - meinen Daniel Stephan und Martin Schwalb. Warum sie das so sehen:

Der ehemalige Welthandballer Daniel Stephan sieht Nationalspieler Juri Knorr künftig nicht mehr auf der Mitte-Position. Im Handball-Podcast "Erste 7" von Jens Westen und Martin Schwalb macht er ein Gedankenspiel: "Wenn ich mit Juri in einer Mannschaft spielen würde, würde ich mich auf der Mitte spielen lassen und Juri auf Halblinks."

Daniel Stephan: "Da kann er mal ein bisschen den Kopf ausschalten"

Der 50-Jährige erklärt: "Er sollte da mehr spielen, weil er da nicht die Gesamtverantwortung hat. Da kann er mal ein bisschen den Kopf ausschalten. Man muss ein bisschen Verantwortung von ihm wegnehmen, damit er mental nicht erdrückt wird."

Martin Schwalb, der selbst 193 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft bestritten hat, pflichtet Stephan bei: „Er bräuchte jemanden Starkes an seiner Seite, damit nicht immer nur alle auf ihn schauen. Aber er ist noch so verdammt jung. Er wird sich entwickeln."

Schwalb meint: "Vom Typ her ist er das auch gar nicht, alles an sich zu ziehen. Für sein Ego braucht er das nicht. Ein bisschen mehr Ruhe! Das ist sicher auch einer der Gründe, warum er nach Dänemark geht."

DHB-Rückraum Knorr-Lichtlein-Uscins?

Der 60-Jährige, der 2013 als Trainer mit dem HSV Hamburg die Champions League gewann, sagt: „Ich könnte mir in der Nationalmannschaft sehr gut einen Rückraum mit Knorr auf Halblinks, Lichtlein in der Mitte und Uscins auf Halbrechts vorstellen."

Es wäre in jedem Fall ein zukunftsträchtiger Rückraum mit zwei U21-Weltmeistern und viel Potenzial. Juri Knorr ist mit seinen 23 Jahren (hat am Donnerstag Geburtstag) da schon der Älteste der Drei. Renars Uscins ist 22, Nils Lichtlein noch 21. Auch bei Aalborg Håndbold hätte Knorr übrigens zukünftig wohl zwei starke Spielmacher an seiner Seite - in dem Dänen Thomas Arnoldsen und dem Slowenen Aleks Vlah.

Deutsche Chancen bei Olympia? Stephan skeptisch

Daniel Stephan ist generell nicht sehr optimistisch, was die Chancen des DHB-Teams bei den Olympischen Spielen betrifft: „Ich bin Richtung Olympia in Paris etwas skeptisch. Wir haben bei der EM und bei der Olympia-Quali zu Hause gespielt - mit den eigenen Fans und dem ein oder anderen Schiedsrichterpfiff im Rücken. Jetzt, auswärts die Leistungen zu stabilisieren, vielleicht sogar zu verbessern, halte ich für schwierig." Das DHB-Team landete bei der Heim-EM auf dem vierten Platz, zeigte aber sehr schwankende Leistungen.

Die aktuelle Folge des Handball-Podcasts "Erste 7" mit Daniel Stephan zum Nachhören