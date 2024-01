Knorr konkret: Was das "krasse" Spiel gegen Frankreich entscheiden wird

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft kann sich bei der Heim-EM bislang voll auf ihren herausragenden Spielmacher verlassen. Juri Knorr überragte auch gegen Nordmazedonien - und weiß, worauf es nun ankommen wird.

Er überragte auch in Berlin: Juri Knorr. Sascha Klahn

Aus Berlin berichtet Maximilian Schmidt

Als er durch die Mixed Zone der Mercedes-Benz Arena läuft, rückt der Pulk an Journalisten immer enger zusammen. Kameras sind auf ihn gerichtet, alle wollen seine Stimmen nach dieser Leistung. Juri Knorr spricht leise, besonnen und ist doch ganz klar in seinen Aussagen. Der Dreh- und Angelpunkt des deutschen Angriffs ist das Gehirn der deutschen Handballer.

Die Hoffnung der Verantwortlichen war, dass er an seine WM-Auftritte aus dem Vorjahr - als er drei individuelle Kategorien gewann - würde anknüpfen können. Seine ersten beiden Leistungen gegen die Schweiz und Nordmazedonien lassen vermuten, dass er sie womöglich sogar noch einmal toppen wird. Die von vielen Experten prophezeite Weltkarriere nimmt immer mehr Konturen an.

"Ich glaube, am Anfang musste man diese Nervosität wieder abschütten", gesteht Knorr nach dem zweiten Kantersieg bei dieser EM: "Da war ich sehr glücklich darüber, dass Julian das direkt übernommen hat und den Gegner dreimal in Folge stehen lässt." Julian Köster, 23-jähriger Kapitän vom VfL Gummersbach, begann in Berlin stark, ließ dann aber immer mehr nach.

Deutschlands Regisseur fordert das richtige Mindset ein

Ganz anders Knorr, der den Regler immer lauter drehte. "Wir waren sehr stabil in allem, was wir getan haben, und haben das dann auch sehr gut durchgezogen", lobt der deutsche Regisseur. Dass das letzte Gruppenspiel gegen Frankreich am Dienstag (20.30 Uhr) alles entscheiden wird, weiß aber auch Knorr.

Gewinnt die deutsche Mannschaft gegen den Rekord-Weltmeister, nimmt sie 2:0 Punkte mit in die Hauptrunde. Verliert sie, zieht sie mit einer 0:2-Hypothek nach Köln um. Knorrs Gefühle vor dem Frankreich-Spiel dominieren "Freude und Respekt".

"Das wird ein krasses Spiel. Jedes Mal, wenn man für Deutschland gegen Frankreich aufläuft, weiß man, dass es krass wird", erklärt Knorr, der nun das richtige Mindset vom DHB-Team einfordert: "Nicht allzu viel Respekt haben, auch wissen, wie gut wir sein können und das dann auch zusammen zu einem besonderen Spiel machen."

Alleine sich auf "unsere individuelle Qualität zu verlassen", sei die falsche Herangehensweise. Also die volle Last und Verantwortung nur auf Knorrs Schultern zu laden. Auch mit Blick auf die Hauptrunde in Köln, die große Brocken bereithalten wird, ist der Lenker im deutschen Spiel gewarnt. "Wir werden jetzt wahrscheinlich nur noch gegen Top-Teams antreten, da wird sich zeigen, wie gut wir wirklich sind", so Knorr.

"... wie bereit wir sind, wie emotional wir dagegenstehen können"

Fürs Frankreich-Spiel werde er sich nicht anders vorbereiten als sonst. Nach diesen beiden gezeigten Leistungen wäre es aber wohl auch die falsche Herangehensweise. Knorr freut sich einfach auf "eine volle Arena, die uns nach vorne peitschen wird" und "eine der besten Mannschaften der Welt": "Was gibt es Schöneres, wenn man da dabei sein darf?"

Die von Knorr angesprochene Variabilität im Angriffsspiel wird es auch am Dienstag brauchen, sie ist aber nicht entscheidend. Worauf es ankommt, macht der Mittelmann der Rhein-Neckar Löwen in seinem Abschluss-Statement deutlich: "Das Taktische wird wichtig sein, aber das Mentale wird es entscheiden, wie bereit wir sind, wie emotional wir dagegenstehen können."

Dabei kommt ihm auch das schmerzhafte, verlorene WM-Viertelfinale (28:35) im Januar 2023 in den Sinn: "Das ist das, was wir im letzten Winter gegen Frankreich nicht geschafft haben." Das gilt es am Dienstag unbedingt zu ändern.