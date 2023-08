Knorr führt die Löwen in Skopje an - Uscins überragt in Ystad

Mit hoher Wahrscheinlichkeit gehen vier deutsche Mannschaften in der European-League-Gruppenphase an den Start. Die TSV Hannover-Burgdorf und die Rhein-Neckar Löwen gewannen ihre Hinspiele in der Qualifikation jeweils deutlicher.

Deutsche Überflieger am Samstag: Juri Knorr (li.) und Renars Uscins. imago images (2)