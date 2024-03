Knorr fix für schnelle Mitte

Auf der Platte muss Deutschlands Handball-Juwel Juri Knorr pausenlos abliefern. Neben der Platte wurde er erst in den Himmel gelobt, dann für jeden Fehlpass kritisiert. Der Spielmacher braucht im Nationalteam und bei den Rhein-Neckar Löwen mehr Nachsicht, Ausgewogenheit und Erholung.

Ein Kommentar von Daniel Duhr

Juri Knorr kann auf der Spielmacherposition fast alles. Er bittet den Vorgezogenen zum Tänzchen und ist schon vorbei, bevor dieser überhaupt die Musik wahrgenommen hat. Er peitscht so ansatzlos seine Würfe in den Giebel, dass es manchmal fast egal scheint, ob die Abwehrspieler (im Nachhinein) noch die Arme heben. Und er spielt (erfolgreich!) den Kreis an, obwohl (eigentlich!) kein Anspiel möglich war.

Das kann in dieser Qualität in der deutschen Nationalmannschaft aktuell kein anderer. Und bei den Rhein-Neckar Löwen seit Andy Schmids Abschied im Sommer 2022: auch niemand. Überhaupt erkennt man bei Knorr trotz seines niedrigen Alters schon sehr viel eigenes, aber auch eine beeindruckende Portion Schmid-Handball.

Dass Juri Knorr schon an normalen Tagen brillieren und Spiele entscheiden kann, ist unbestritten. Und deswegen hatte sich Handball-Deutschland auch schon fast daran gewöhnt, dass es - im Verein wie auch in der Nationalmannschaft - Juri schon richten wird. Wie in der Werbung: Knorr fix rein und alles gelingt. Schnell und gut.

Aber ähnlich wie dem Zauber-Tütchen aus der Convenience-Abteilung täte auch dem Handballer Knorr etwas Frische sehr gut. Die kommt in diesem Fall aber nicht vom Wochenmarkt, sondern vom Ausruhen. Auch ein maximal talentierter, junger, austrainierter Vorzeigesportler wie Juri Knorr braucht seine Auszeiten. Und zwar nicht nur sporadisch und für ein paar Minuten. Sonst passiert genau das, was passieren musste, was völlig normal ist und mit einem einzigen Wort erklärt ist: Überspieltheit.

Viel zu riskant

Ein Juri Knorr in Topform - und auch ein Juri Knorr in Normalform - ist beim DHB auf der Spielmacherposition nicht eins zu eins zu ersetzen. Aber muss man ihn trotzdem fast immer durchspielen lassen?

Ihn selbst gegen Algerien über rund 50 Minuten bringen? Und dabei dann zusehen, wie er alles versucht - und es dabei immer öfter beim Versuch bleibt? Ein bisschen mehr Lichtlein zum Beispiel, dadurch etwas mehr Erholungsphasen für Knorr - wäre das nicht eine Überlegung wert? Ausschließlich und über die fast volle Distanz auf Knorr zu setzen ist viel zu riskant und wäre auch bei jedem anderen Spieler viel zu riskant.

Bei den Löwen sieht es nicht viel anders aus. Auch da ist er natürlich der große Hoffnungs- und gleichzeitig schon Verantwortungsträger. Viel Druck, wenig Pausen. Bis zu einem gewissen Grad ist das Tagesgeschäft, ja. Bis zu einem gewissen Ausmaß stünde das in der Stellenbeschreibung. Wenn es bei Handballern eine gäbe. Genauso stünde aber auch in der Arbeitssicherheitsvorschrift, dass auf Anspannung ausreichend Entspannung und auf Belastung ausreichend Entlastung folgen muss. Wenn es bei Handballern eine gäbe.

Zwischen Begeisterung und Kopfschütteln

Klar. Er selbst will beiden Mannschaften am allermeisten helfen. Und wenn es nicht läuft, versucht er oft, es zu erzwingen. Wilde Risikoanspiele, die die Adressaten nicht mal mit viel Fantasie verarbeiten können und ansatz-, aber auch torlose Würfe sind dann in den vergangenen Spielen oft das Resultat gewesen. Denn die Aktionen, die die Zuschauer bei einem Knorr in Topform und mit etwas Fortune so oft verzücken und in Begeisterung versetzen, lassen sie aktuell eher ratlos den Kopf schütteln.

Knorr selbst ist jetzt gefordert. Aber nicht im Sinne von "höher, schneller, weiter" - sondern im Sinne von Eigenverantwortung. Er selbst kennt sich und seinen Körper am besten, weiß, wann und wie lange er auch mal Pause braucht. Und wann aus positiv verspielt ein negativ überspielt wird. Vor allem aber sind seine Trainer in der Nationalmannschaft als auch bei den Rhein-Neckar Löwen gefordert. Denn sie müssen - so schnelllebig das Trainergeschäft auch sein kann durch die enge Verknüpfung mit kurzfristigem Erfolg - auch die mittel- und langfristige Entwicklung von Spielern im Auge behalten. Vor allem von so begnadeten Ausnahmespielern wie Juri Knorr.

Das kann weh tun, ist sicher oft ein schmaler Grat und oft eine schwierige Entscheidung. Andererseits muss man aktuell keinen Trainerschein haben, um zu erkennen, dass die vergangenen Monate für Knorr offensichtlich etwas viel waren. Womöglich zu viel. Der Mann ist erst 23 Jahre alt. Manch anderen Spielmachern wird selbst jenseits der 30 nicht ansatzweise so viel Verantwortung aufgeladen.

Jedes Hähnchen hat zwei Beine

Mit Knorr fix - so suggeriert es die eingangs angesprochene, gleichnamige Marke - wird alles irgendwie gut. In einem Werbeklassiker aus den Neunzigern hieß es sogar: "Zum Glück hat jedes Hähnchen zwei Beine." Denn die, so die Erzählung, seien mit Knorr fix so unglaublich lecker, dass man nicht genug bekommen könne.

Dazu zwei abschließende Gedanken. Erstens: Diese Werbung wäre heute im TV schlicht undenkbar. Und zweitens: Auch Juri Knorr hat nur zwei Beine. Und nur zwei Arme und nur einen Körper. Dazu zählt auch und besonders der Kopf. Deswegen wäre es doch eine Überlegung wert, dem Fix-Tütchen - neben all der berechtigten, inhaltlichen Kritik, der sich jeder Profihandballer von Berufswegen nach überschaubaren Leistungen zu stellen hat - auch mal ein bisschen Nachsicht und Geduld beizumischen.

Augenmaß und Ausgewogenheit in der Belastungssteuerung sind hier das Rezept. Schließlich ist Juri Knorr der aktuell mit Abstand talentierteste Handballer auf der Mittelposition. Unser Spielmacher-Juwel. Unsere Wette auf die nächsten zehn Jahre.

Verheizen wir ihn nicht - weder auf, noch neben der Platte. Dann kommt die Leistungs-Explosion von ganz alleine wieder. Und die schmeckt dann gleichermaßen Fans und Kritikern. Und ihm selbst am allerbesten.

