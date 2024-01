Knorr entschuldigt sich am Hallenmikrofon bei den deutschen Fans

Vor dem EM-Halbfinale am Freitag gegen Dänemark hat Deutschland mit der deutlichen Niederlage gegen Kroatien einen Stimmungsdämpfer hinnehmen müssen. Juri Knorr entschuldigte sich unmittelbar nach Abpfiff für den Auftritt der deutschen Mannschaft.

Aus Köln berichtet Maximilian Schmidt

Nach dem überzeugenden Sieg gegen Ungarn wollte die deutsche Mannschaft auf der Erfolgswelle Richtung Halbfinale surfen. Dieser Schuss ging am Mittwochabend allerdings gewaltig nach hinten los. Das bereits vor Anpfiff für die Vorschlussrunde qualifizierte DHB-Team wirkte teils abwesend und geriet gegen Kroatien mit 24:30 unter die Räder.

Speziell die Abschlussquote beim Europameister von 2016 war besorgniserregend. Von 55 Würfen landeten lediglich 24 im gegnerischen Tor, eine Erfolgsquote von unter 45 Prozent reicht in den seltensten Fällen für einen Sieg bei einer Europameisterschaft. Das wusste auch Spielmacher Juri Knorr, der drei Tore bei sechs Versuchen erzielt hatte. Als er direkt nach Spielschluss für ein kurzes Interview ans Hallenmikrofon gebeten wurde, wirkte der Mittelmann der Rhein-Neckar Löwen bedrückt.

"Es tut mir leid für alle, die sich Tickets für dieses Spiel gekauft haben", begann der mit 43 Treffern beste deutsche EM-Torschütze und fügte an: "Wir sind im Halbfinale, aber vielleicht haben wir uns vor dem Spiel zu viel damit beschäftigt und haben im Kopf abgeschaltet." Schon vor Anpfiff stand die deutsche Mannschaft wegen der Niederlagen von Österreich (24:26 gegen Island) und Ungarn (32:35 gegen Frankreich) als Hauptrundenzweiter der Köln-Gruppe fest.

Medaillenjagd eröffnet? "So können wir nicht nochmal spielen"

"Das tut mir und allen extrem weh. Wir sind zwar jetzt im Halbfinale, aber das ist nicht unsere Mentalität, mit der wir spielen wollen", stellte Knorr klar. Das DHB-Team müsse sich nun zurückfighten für den Vergleich mit der Übermacht Dänemark am Freitag (20.30 Uhr), "weil so können wir nicht nochmal spielen". Die knapp 20.000 Fans in der Lanxess Arena, die anschließend zügig den "Tatort" verließen, spendeten tröstenden Applaus.

Ein Auftritt wie der gegen Kroatien sei "extrem schade" für den deutschen Anhang. "Ich habe die letzten drei Spiele hier erlebt, wie wir nach vorne gepusht wurden", so Knorr, der die DHB-Fans als Teilgrund für den Halbfinal-Einzug anführte.

Keiner im deutschen Kader dürfe es "für selbstverständlich nehmen", derart vom Publikum angetrieben zu werden. "Es ist ein Genuss, vor 20.000 Fans zu spielen. Jeder sollte dafür dankbar sein", erklärte Knorr, der vielsagend schloss: "Heute haben wir das nicht bis zum Schluss gezeigt."