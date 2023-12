Knoll erleidet Muskelfaserriss - Entwarnung bei Bakalorz und Castaneda

Der MSV Duisburg wird sicherlich froh sein, dass nun Winterpause ist. Beim Sieg gegen Freiburg II verletzten sich gleich drei Spieler. Der MSV hat mittlerweile Diagnosen bekanntgegeben.

Mit einem 4:2-Sieg gegen Tabellenschlusslicht Freiburg II hat sich der MSV Duisburg erfolgreich in die Winterpause verabschiedet und damit weiteren Anschluss an das rettende Ufer hergestellt. Vor einigen Wochen sah die Situation beim MSV gar düster aus, mittlerweile sind es lediglich vier Punkte Rückstand auf den TSV 1860 München und den SV Waldhof Mannheim auf Rang 15 und 16.

Ein paar Nachwirkungen hat der Dreier der Zebras aber dennoch mitgebracht. Marvin Knoll, Marvin Bakalorz und Santiago Castaneda haben sich allesamt verletzt. Der MSV hat nun mittlerweile Diagnosen bekanntgegeben. Während es Knoll - der den Treffer zum 4:2 erzielte und durchspielten musste, weil kein Wechselfenster mehr frei war - mit einem Muskelfaserriss etwas schlimmer erwischt hat, fällt die Diagnose bei Bakalorz und Castaneda weniger drastisch aus.

Der 34-jährige Routinier Bakalorz hat sich demnach eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen, Castenada ist mit einer Hüftprellung aus der Partie gegangen. Bei Knoll sieht es entsprechend nach einem längeren Ausfall aus, ob ein Einsatz zum Auftakt im neuen Jahr am 20. Januar bei den Münchener Löwen realistisch ist, ist offen. Die anderen beiden Verletzten werden vom Verein derweil zum Trainingsauftakt am 03. Januar zurückerwartet.