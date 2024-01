Knöchelverletzung: Salzburg bangt um Samson Baidoo

Tabellenführer Red Bull Salzburg sorgt sich um Abwehrspieler Samson Baidoo. Der 19-jährige Innenverteidiger musste beim 6:0-Testspielsieg über den norwegischen Meister FK Bodö Glimt aufgrund einer Knöchelverletzung vor der Halbzeitpause ausgewechselt werden.

Serienmeister Red Bull Salzburg hat am Freitag ein Testspiel im Rahmen des Winter-Trainingslagers auf Marbella gegen den FK Bodö Glimt mit 6:0 gewonnen. Für den Bundesliga-Tabellenführer gab es aber auch schlechte Nachrichten, schied doch Innenverteidiger Samson Baidoo schon vor der Pause mit einer Knöchelverletzung aus. Der 19-Jährige war im Herbst fixer Bestandteil der Abwehr der "Bullen" und durfte sich im Oktober auch über sein Debüt im ÖFB-Nationalteam freuen.

Den Torreigen gegen den norwegischen Meister eröffnete Stürmer Fernando bereits in der 7. Minute. Nach einem Blitz-Doppelpack von Petar Ratkov (58., 59.) trugen sich auch noch Roko Simic (76.), Andreas Ulmer (83.) und Adam Daghim (86.) in die Schützenliste ein. Für die Salzburger war es ein erfolgreicher Abschluss des Trainingslagers, nach einer Athletikeinheit in der Früh geht es am Samstag wieder zurück in die Heimat. Am 2. Februar startet das Frühjahr mit dem ÖFB-Cup-Viertelfinale beim LASK.