Knöchelverletzung: Für Ramsey ist die U-21-EM zu Ende

Jacob Ramsey wird der englischen U 21 im Halbfinale am Mittwoch gegen Israel nicht zur Verfügung stehen. Dem Mittelfeldspieler droht eine Operation.

Für Englands U 21 lief die Europameisterschaft in Georgien und Rumänien bislang nach Maß - vier Spiele, vier Siege, darunter das 2:0 zum Abschluss der Gruppenphase gegen Deutschland, das nicht mehr bei den Titelkämpfen dabei ist. In allen vier Spielen war Jacob Ramsey dabei, erzielte ein Tor und stand dreimal in der Startelf. Da wird er im anstehenden Halbfinale gegen Israel (Mittwoch, 18 Uhr, LIVE! bei kicker) nicht zu finden sein, vielmehr ist die EM für ihn aufgrund einer Knöchelverletzung beendet.

Beim Viertelfinalspiel gegen Portugal (1:0) musste der 22-Jährige in der 67. Minute angeschlagen ausgewechselt werden, das Stadion verließ Ramsey auf Krücken. "Er hat ein starkes Taubheitsgefühl in Fuß und Knöchel", hatte Englands Trainer Lee Carsley bei "The Athletic" erklärt und betont, "kein Risiko eingehen" zu wollen.

Ramsey hat den englischen Kader verlassen, um sich bei einem Spezialisten eingehend untersuchen zu lassen und um festzustellen, ob eine Operation erforderlich ist.

Villa startet am 12. August gegen Newcastle

Der Blick richtet sich für Ramsey nach vorne. Am 12. August startet Aston Villa, für das er in der vergangenen Saison 35-mal aufgelaufen war (sechs Tore), gegen Newcastle in die neue Spielzeit.