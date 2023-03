Knöchelfraktur: Breithaupt fällt mindestens sechs Wochen aus

Tim Breithaupt hat sich am Donnerstag im Training verletzt und musste folglich operiert werden. Der KSC-Sechser fällt mindestens sechs Wochen aus. Ob Trainer Eichner mit an die Ostsee reist, ist ebenfalls noch unklar.

Fehlt dem KSC in den nächsten Wochen: Tim Breithaupt. IMAGO/foto2press

Weil KSC-Coach Christian Eichner krank passen musste, stand sein Assistent Zlatan Bajramovic vor dem Spiel in Rostock den Journalisten Rede und Antwort. Der Bosnier schwelgte dabei in Erinnerungen an das Hinspiel und sprach von einer neuen "Waffe" im Sturm.

Die Erinnerungen an das letzte Spiel des Karlsruher SC in Rostock sind nicht die Schlechtesten. Am ersten Spieltag der vergangenen Saison entführte die Eichner-Elf drei Punkte (3:1) von der Ostsee. Auch damals schon mit Trainer Christian Eichner an der Seitenlinie: Co-Trainer Zlatan Bajramovic.

"Noch nie lauter erlebt als in Rostock"

Vor dem nächsten Aufeinandertreffen mit Hansa Rostock (Sonntag, 13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) nahm Eichner nicht wie üblich an der Spieltags-Konferenz teil. Weil er kränkelnd passen musste, vertrat ihn diesmal sein Co Bajramovic.

Der Bosnier brauchte nicht lange, bis er sich an das letzte Duell bei der Kogge erinnerte. "Ich habe es noch nirgendwo lauter erlebt als in Rostock. Wir haben unser eigenes Wort nicht verstanden", so der beeindruckte 43-Jährige.

Doch die prickelnde Atmosphäre im Ostseestadion ist nicht die einzige Gegebenheit, vor welcher der Übungsleiter seine Mannschaft warnt.

Ein angeschlagener Boxer ist immer gefährlich. Zlatan Bajramovic

Hansa steht nach zwei Niederlagen in Serie im Abstiegskampf unter Zugzwang. "Ein angeschlagener Boxer ist immer gefährlich. Das wird ein heißes Duell", ist sich Bajramovic sicher.

Auf Seiten der Badener geht es nach drei Siegen in Folge darum, fokussiert zu bleiben. "Die Jungs wissen, dass wir noch nicht am Ende angekommen sind", so Bajramovic.

Breithaupt fällt aus

Um die Sinne zu schärfen, sei Eichners Vertreter in den Einheiten das ein um andere Mal etwas lauter geworden. "Deswegen ist meine Stimmer schlechter dran diese Woche", offenbart er.

Nicht mit dabei sein wird Tim Breithaupt. Der Sechser zog sich in der donnerstäglichen Einheit laut Vereinsangaben eine "Fraktur im rechten Innenknöchel" zu. Der folgende Eingriff ist gut verlaufen. Zurzeit wird beim KSC mit einer Ausfallzeit von "sechs bis acht Wochen" gerechnet.

Zivzivadze rückt näher heran

Etwas näher an die Mannschaft herangerückt ist hingegen Winter-Neuzugang Budu Zivzivadze. Nach wie vor wartet der Georgier auf seinen ersten Einsatz in den blauen Farben. "Es gibt immer wieder sehr gute Momente. Diese Woche war seine mit Abstand beste Woche, seitdem er da ist."

Der Georgier bekomme aber die nötige Zeit, sich in einer neuen Umgebung mit fremder Sprache zu akklimatisieren. Hierbei seien nun vermehrt Fortschritte zu erkennen. "Man sieht ihn immer öfter lachen. Er ist viel weiter als am Anfang", lobt Bajramovic den 28-Jährigen.

Es ist eine Waffe, die man nicht auf den ersten Moment erkennt. Zlatan Bajramovic

Angesprochen darauf, welchen Mehrwert er der Offensive künftig liefern könnte, gerät der Bosnier ins Schwärmen. "Es ist eine Waffe, die man nicht auf den ersten Moment erkennt. Aber die ist brutal gefährlich. Er versteht das Spiel, kennt haargenau jeden Zentimeter im Strafraum, weiß, was wann zu tun ist."

Der Neuzugang erinnert den Co-Trainer sogar an einen ehemaligen KSC-Spieler, der in der Vergangenheit mächtig Eindruck erweckte. "So war Alexander Iashvili auch." Der Georgier bestritt für die Karlsruher 51 Erstliga- (3 Tore, 9 Vorlagen) und 90 Zweitligaspiele (21 Tore, 17 Vorlagen).

Flieger mit Eichner und Zivzivadze?

Für die Startelf kommt er aber besonders wegen der zurzeit stark aufspielenden Offensive noch nicht in Frage. "Es könnte möglich sein, dass er mit im Flieger sitzt", deutete Bajramovic zumindest einen Kaderplatz an.

Bestenfalls soll auch ein wiedergenesener Coach Eichner mit abheben. "Ich finde es gut, dass er den heutigen Tag genommen hat und hoffentlich morgen mit im Flieger sitzt."