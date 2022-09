"Knöchel sah nicht toll aus" - Reus im Revierderby verletzt vom Platz getragen

Nach 32 Minuten war für Marco Reus das Revierderby gegen den FC Schalke schon beendet. Der Kapitän musste verletzt vom Platz getragen werden.

In Minute 28 der Partie wollte Reus nach einem Zweikampf mit Florian Flick über den am Boden liegenden Schalker steigen und wurde dabei leicht berührt. Der BVB-Kapitän kam dadurch unglücklich auf, knickte um und überstreckte das rechte Sprunggelenk. Sofort fasste sich Reus mit Schmerzen an den Fuß und musste anschließend auf dem Platz behandelt werden.

Schnell war klar, dass es beim Dortmunder nicht weiter gehen würde. Nach vier Minuten Behandlungsdauer wurde Reus auf einer Trage und unter Applaus von den Rängen vom Platz getragen, Giovanni Reyna kam für ihn ins Spiel.

Die Sorge im Lager des BVB um den Kapitän sei "sehr groß", meinte Mats Hummels nach der Partie bei "Sky" - "weil der Knöchel auf das erste Gucken hin nicht so toll aussah. Wir hoffen alle, dass es am Ende trotzdem nicht so schlimm ist", so Reus' Teamkollege.

Sollten die Befürchtungen einer schlimmeren Verletzung bestätigt werden, würde Reus aller Voraussicht nach die Weltmeisterschaft in Katar in diesem Winter verpassen. Bereits vor der WM 2014 hatte sich Reus im Vorfeld der WM schwer am Sprunggelenk verletzt und sich dabei die Syndesmose gerissen.