Knöchel-OP: Däbritz muss um Olympia bangen

Sara Däbritz musste sich einer Knöcheloperation unterziehen, die Saison ist für die Mittelfeldspielerin zumindest auf Vereinsebene gelaufen. Die 29-jährige Nationalspielerin muss auch um Olympia bangen.

Auf der Pressekonferenz für das rein französische Halbfinal-Hinspiel der Champions League der Frauen äußerte sich Sonia Bompastor zu Sara Däbritz - und sie hatte keine guten Nachrichten. Däbritz wurde am Knöchel operiert, meinte die OL-Trainerin, "für sie ist die Saison mit OL zu Ende."

Däbritz, die im Viertelfinale der Königsklasse im Hinspiel bei SL Benfica mit dem Siegtreffer zum 2:1 noch maßgeblichen Anteil am Einzug von Olympique ins Halbfinale hatte, hatte sich im Training verletzt. Wie lange die deutsche Nationalspielerin ausfällt, dazu äußerte sich der französische Meister nicht.

"Besonderes Event" ohne Däbritz?

Für Däbritz ist auf jeden Fall die Teilnahme bei den Olympischen Spielen in Paris (26. Juli bis 11. August) in Gefahr. "Olympia ist ein besonders Event, anders als eine WM oder EM", hatte die 29-Jährige, die 2016 mit der DFB-Auswahl Gold bei Olympia gewann, noch vor dem Spiel gegen Dänemark (3:0) Anfang Dezember erklärt, Däbritz stand in dem Alles-oder-nichts-Spiel in der Startelf. "Es lohnt sich, dafür zu kämpfen und alles zu geben. Ich hoffe natürlich, dass wir das als Team gemeinsam erleben können."

Ob Däbritz das nun mit dem Team erleben wird, wird sich zeigen. Denn das Olympia-Ticket wurde durch ein 2:0 gegen die Niederlande gelöst, da durfte Däbritz allerdings im Gegensatz zum 1:2 gegen Frankreich eine Halbzeit spielen. Im 18-köpfigen Kader der DFB-Frauen wäre Däbritz, die schon 104-mal für Deutschland auf dem Platz stand, im zentralen Mittelfeld wohl neben Lena Oberdorf, Sjoeke Nüsken und Elisa Senß als erfahrene Strategin gesetzt.