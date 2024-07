Knockout nach starker Vorbereitung: Offenbach muss lange auf Staude verzichten

Mitten in der Vorbereitung auf die neue Regionalliga-Saison muss Kickers Offenbach einen herben personellen Rückschlag einstecken: Keanu Staude wird nach einer Knieverletzung vermutlich lange Zeit ausfallen.

Nach einer Saison, die mit einem ernüchternden Platz 11 endete, braucht ein ambitionierter Regionalligist wie Kickers Offenbach Personen, auf die Verein und Fans ihre Hoffnungen auf bessere Zeiten projizieren können. Keanu Staude war so einer bei den Hessen. Staude zeigte sich im Frühjahr stark formverbessert, was nicht zuletzt daran abzulesen war, dass er fünf seiner sechs Saisontore ab Anfang März schoss.

Doch so schnell wird der 86-malige Zweitliga-Spieler kein weiteres hinzufügen können. Wie der OFC am Mittwoch mitteilte, habe sich der 27-Jährige im Training am Kreuzband verletzt und wird "auf unbestimmte Zeit" ausfallen. Die schwere Verletzung fällt mitten in eine Vorbereitung , in der sich Staude bislang nach Ansicht seines Vereins stark präsentiert habe.