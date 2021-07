Knockout City - Ist der eSport-Zug abgefahren?

Nach einem vielversprechenden Start schwinden die Spielerzahlen beim Völkerball-inspirierten Knockout City. Season 2 soll auf den initialen Erfolg des Sportspiels aufbauen. Hat es aber immer noch das Potenzial, ein erfolgreicher eSport zu werden?

Knockout City startete diese Woche in Season 2 EA/Velan Studios

Knockout City (KC) erschien im Mai 2021 und konnte mit seinem einzigartigen Ansatz für Abwechslung im Sportspiele-Markt sorgen. Seit Veröffentlichung steht jedoch die Frage im Raum, ob das sich das Spiel auch im eSport-Markt etablieren kann. Diese Frage bleibt zwei Monate später immer noch offen. Wie ist der aktuelle Status von Knockout City und was sagen die Entwickler zum Thema eSport?

Schwindende Spieler- und Zuschauerzahlen

In unserem Test haben wir festgestellt, dass Knockout City zwar ein spaßiges Multiplayer-Spiel ist, es dem Titel aber an Langzeitmotivation mangeln könnte. Dieser Eindruck scheint sich, vorerst, bewahrheitet zu haben.

Anfang Juni, nur wenige Wochen nach Veröffentlichung, meldeten Entwickler Velan Studios, dass Knockout City eine Spielerschaft von fünf Millionen erreicht habe. Das ist natürlich eine beeindruckende Zahl, dieser Wert kann jedoch irreführend sein.

Das Spiel hatte eine offene Beta und seit Veröffentlichung eine kostenlose Testversion, dank der man Knockout City bis zu einem bestimmten Zeitpunkt umsonst spielen kann. Diese niedrige Einstiegshürde hat sicherlich viele Spieler dazu bewegt, es für ein paar Runden auszuprobieren. Darüber hinaus konnten die Spieler mutmaßlich jedoch nicht gehalten werden.

Da Knockout City auf allen gängigen Plattformen verfügbar ist, kann keine genaue Angabe zu Spielerzahlen gemacht werden. Auf Steam ist jedoch ein starker Spielerschwund zu beobachten: Hatte KC im Release-Monat Mai noch einen Durchschnitt von ca. 3.000 gleichzeitigen Spielern, ist diese Zahl für Juli auf ca. 500 geschrumpft. Ähnliches ist auf Twitch zu beobachten. Der Monat Mai sah noch einen Durchschnitt von ca. 8.800 gleichzeitigen Zuschauern, im Juli fiel dieser Wert steil auf ca. 783.

Knockout City eSport soll langsam wachsen

Doch kann Knockout City sich generell im Spielemarkt, oder gar im eSport etablieren? Die Entwickler arbeiten weiter daran, kontinuierlich frische Inhalte zu liefern und versprechen, alle neun Wochen eine neue Saison zu veröffentlichen.

Für Season 2 hat Velan Studios das schon unter Beweis gestellt: Weiterentwicklung des Spiels, eine spannende neue Map und eine andere Art Ball sind ab sofort verfügbar.

Aber reicht das für eine lebendige kompetitive Community? Von Anfang an war die Frage nach Knockout City eSport eine, die Velan und EA eher zurückhaltend beantwortet haben. Der eSport solle langsam heranwachsen und von der Community angetrieben werden, hieß es von Beginn an. Auch im Gespräch mit kicker eSport äußert Karthik Bala, CEO von Velan Studios, diese Einstellung:

"Wir als Entwickler konnten nicht sagen 'Wir machen jetzt einen eSport'. Die Community entscheidet, ob es ein eSport wird oder nicht. Wir unterstützen sie dabei aber tatkräftig."

Interesse an Knockout City eSport gibt es durchaus in der kleinen, aber scheinbar engagierten Community. Schon in der Beta gab es erste Turniere und zum Launch ein großes Live-Event. Außerdem haben kleine Organisationen wie Odin Esports von der Community geleitete Ligen gegründet. Bala und sein Team waren positiv "total schockiert vom großen Interesse."

Sie möchten die Entwicklung auch weiterhin unterstützen: "Wir bewegen uns langsam in diese Richtung. Wir nehmen mit der ESL an der Dreamhack teil und machen immer wieder solche Einmal-Events." Er betont jedoch, dass alles erstmal im kleinen Rahmen bleiben soll: "Diese Dinge bauen sich langsam auf, erwartet also erstmal nichts Riesiges. Wir glauben immer noch, dass sich das mit der Zeit entwickeln wird."

Professionalisierter eSport für Knockout City ist allerdings noch weit entfernt. Das Spiel muss zunächst weiterentwickelt und mit zusätzlichen Inhalten unterfüttert werden. Mit jeder neuen Season steigt allerdings das Potenzial, neue Spieler und Zuschauer anzulocken und zu halten. Ob sich eines Tages Völkerball-eSport neben Autoball-eSport a la Rocket League einreihen kann, bleibt aber weiterhin offen - und zum aktuellen Zeitpunkt fragwürdig.

Weitere Gaming News und alles aus der Welt des eSport gibt es auf EarlyGame