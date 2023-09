Knochenmarködem: Elversberg vorerst ohne Sahin

Die SV Elversberg hat ihren Sieg beim SV Wehen Wiesbaden teuer bezahlt. Mit Semih Sahin und Luca Schnellbacher trugen gleich zwei Spieler Verletzungen davon. Der Angreifer gab jedoch Entwarnung.

Beim 2:0-Sieg über Wiesbaden musste Elversbergs Semih Sahin in den Schlussminuten auf die Zähne beißen. In der 89. Minute wurde er zwar von Wehens Joker Nick Bätzner von den Beinen geholt, doch da sein Trainer Horst Steffen bereits fünfmal gewechselt hatte, verteidigte der 23-Jährige auch bis zum Abpfiff weiter akribisch mit.

Doch ganz unbeschadet ist Sahin nicht davongekommen. Wie die SVE am Montag mitteilte, habe sich der defensive Mittelfeldspieler ein Knochenmarködem am Sprunggelenk zugezogen. "Er wird uns damit vorerst fehlen. Wir drücken die Daumen für eine schnelle und gute Genesung", hieß es in einer Klubmitteilung auf "X" (ehemals Twitter).

Auch Schnellbacher angeschlagen

Neben Sahin hat auch Luca Schnellbacher am Samstagnachmittag einen Schlag abbekommen. Der Angreifer wurde zur zweiten Halbzeit im Zuge einer Vorsichtsmaßnahme vom Feld genommen und durch den späteren Torschützen Faghir (78.) ersetzt.

An seiner Achillessehne habe sich "ein Bluterguss gebildet, und ich konnte nicht mehr rund laufen", wie Schnellbacher später erklärte. Der Mann, der den Elfmeter zum 1:0 (20.) herausgeholt und sich bei genau diesem Foul auch verletzt hatte, zeigte sich jedoch optimistisch, nicht länger auszufallen. Schnellbacher war in der Vorsaison mit 14 Treffern bester Torschütze der Elversberger geworden und hatte damit maßgeblich zum Überraschungsaufstieg beigetragen.

SVE obenauf - Als nächstes kommt Fürth

Abgesehen von den jüngsten Nachrichten aus dem Lazarett gibt es bei den Saarländern aktuell allen Grund zur Freude. Der Auswärtssieg bei Wiesbaden war gleichbedeutend mit den dritten drei Punkten in Serie. Am kommenden Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) empfängt die SVE das Kleeblatt aus Fürth.