Knoche: "Wir müssen noch an einigen Abläufen arbeiten"

Die Länderspielpause kommt für Union zur rechten Zeit. Es kann an einigen taktische Dingen gefeilt werden. Zudem nähern sich einige zuvor verletzte Spieler dem Mannschaftstraining an.

Nach 24 Spielen verlor Union Berlin am Wochenende erstmals wieder eine Bundesligapartie im Stadion An der Alten Försterei (0:3 gegen RB Leipzig). Eine Stunde lang hielten die Eisernen gegen die spielfreudigeren Leipziger ordentlich mit, doch mit der Roten Karte für Kevin Volland schlug das Pendel dann immer mehr in Richtung der Sachsen aus. "Meine Mannschaft hat es bis zum Gegentor gut gemacht, wir hatten einen guten Raum-, aber keinen guten Balldruck", konstatierte Trainer Urs Fischer.

Die erste Hälfte verlief wahrlich noch relativ ausgeglichen, auch wenn sich die Gastgeber einmal mehr beim Spielaufbau sehr schwertaten. Volland verbuchte die einzige Chance der Partie. "Wir waren in unseren Umschaltaktionen zu unpräzise, nicht zweikampfstark genug, so dass wir die Bälle hätten festmachen können", erklärte Abwehrchef Robin Knoche. Einmal mehr fehlten im letzten Drittel die Ideen, die an diesem Tag bravouröse Leipziger Abwehrreihe zu knacken.

Zwar tankten sich speziell Aissa Laidouni und Robin Gosens in Durchgang eins mehrmals über die linke Seite durch, aber anders als in den vorherigen Begegnungen kamen die Flanken diesmal nur bei den Gegenspielern an. "Sie haben dann spätestens mit einem Mann mehr die Spielkontrolle übernommen und sehr clever agiert", so Alex Kral, der auf der Sechs keinen schlechten Auftritt hinlegte. Und dennoch war er ersichtlich, dass Vize-Kapitän Rani Khedira in der Zentrale vor der Abwehr insbesondere als Dirigent und Lautsprecher vermisst wird.

Tousart trainiert individuell - Haberer im Mannschaftstraining

Mit der Zeit - natürlich in erster Linie bedingt durch den Platzverweis - entstanden bei Union immer mehr Lücken. Anders als im ersten Abschnitt nutzte das Leipzig in der Endphase eiskalt aus. Die Köpenicker mussten ins Risiko gehen, die Angriffe wirkten aber dennoch phasenweise zu planlos. "Dass nicht alles zu 100 Prozent am 3. Spieltag funktionieren kann, ist auch klar. Wir müssen noch an einigen Abläufen arbeiten. In der Länderspielpause haben wir jetzt Zeit dafür", sagte Knoche. "Wir haben viele neue Spieler. Die Prinzipien und die Laufwege sind klar. Aber dass die Umsetzung auch in Fleisch und Blut übergeht, braucht einfach noch ein bisschen Zeit."

Zudem können einige zuletzt noch angeschlagene Mittelfeldakteure weiter an ihrer Fitness arbeiten, um der Mannschaft alsbald wieder zu helfen. Bei der Trainingseinheit am Mittwoch machte Lucas Tousart das Aufwärmen mit der Mannschaft mit, machte anschließend mit einem individuellen Programm weiter. Janik Haberer dagegen, der am letzten Spieltag zumindest wieder im Kader stand, konnte die ganze Einheit voll mitziehen.