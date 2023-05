Knoche wieder bereit - Kemlein macht Abitur auf dem Trainingsplatz

Für Union Berlin geht es beim Saison-Finale um die Champions League. Gegen Bremen kann Trainer Urs Fischer bis auf Andras Schäfer und Paul Seguin auf alle Akteure zurückgreifen.

Robin Knoche beendete beim 1. FC Union am Dienstaganachmittag die erste Trainingseinheit in dieser Woche etwas früher als seine Kollegen. Aber der Abwehrchef der Berliner, der noch Autogramme für die Fans schrieb, konnte den Großteil des letzten öffentlichen Trainings in dieser Saison absolvieren.

Der Infekt des Innenverteidigers ist abgeklungen, wegen dem er am letzten Wochenende im Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim (2:4) schmerzlich vermisst wurde. Der Defensivmann, der am Montag 31 Jahre alt geworden ist, steht für das wichtige letzte Saisonspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen Werder Bremen wieder bereit.

Union hat die Königsklasse nach wie vor in der eigenen Hand

Mit einem Sieg kann Union im Fernduell mit dem punktgleichen SC Freiburg die Qualifikation für die Champions League aus eigener Kraft sichern. Union hat das um vier Treffer bessere Torverhältnis. Zudem kommt auf den Sport-Club mit der Begegnung beim Pokalfinalisten Eintracht Frankfurt eine vermeintlich schwerere Aufgabe zu.

Personell konnte Trainer Urs Fischer beim Aufgalopp am Dienstag auf fast alle Akteure zurückgreifen. Es fehlten lediglich die Mittelfeldspieler Paul Seguin und Andras Schäfer. Bei Seguin lag es an privaten Gründen. Schäfer laboriert an seinem dritten Mittelfußbruch in dieser Saison.

Spezieller Nachmittag für Talent Kemlein

Ein spezieller Nachmittag war es für Nachwuchshoffnung Aljoscha Kemlein. Der U-19-Nationalspieler absolvierte im Rahmen des Trainings erfolgreich seine Abiturprüfung. Von den an der Seite stehenden Prüfern Holger Grond (Nachwuchstrainer 1. FC Union) und Marian Kräker (Sportlehrer der Flatow-Oberschule) wurde er beobachtet und benotet. Es gab die volle Punktzahl.

Abi-Prüfung in kurzen Hosen und Ball am Fuß: Union-Talent Aljoscha Kemlein. IMAGO/Matthias Koch

Kemlein wartet noch auf den Durchbruch bei den Profis. Noch steht kein Pflichtspiel-Einsatz zu Buche. Wenn er das Abitur in der Tasche hat, kann er sich noch mehr auf den Profifußball konzentrieren. Vielleicht zahlt sich das aus.