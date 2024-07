Knoche wechselt wohl nicht nach Mittelfranken

Robin Knoche, der sich seit seinem Vertragsende beim 1. FC Union Berlin auf Vereinssuche befindet, wurde zuletzt mit dem 1. FC Nürnberg in Verbindung gebracht. Den Gang in die 2. Bundesliga wird der 32-jährige Innenverteidiger jedoch wohl nicht antreten. Stattdessen möchte er lieber in der Bundesliga bleiben. Erst wenn dort keiner die Hand hebt, wird der FCN für ihn so richtig interessant.