Knipser Vermeij und die 14: Nur Heider verhagelt die Bilanz

Im Sommer 2021 kam Vincent Vermeij vom MSV Duisburg nach Freiburg. Sein Auftrag: Die junge Drittliga-Truppe mit Toren zum Klassenerhalt führen. Gesagt, getan.

Nach dem Aufstieg in die 3. Liga im Sommer 2021 ging es für Freiburg II darum, die vielen jungen Talente auch mit einem erfahrenen Stürmer in die "Mission Klassenerhalt" zu schicken. Die Wahl fiel auf Vincent Vermeij (28), der in Duisburg in 56 Drittliga-Partien 22-mal knipste. Und Vermeij rechtfertigte das in ihn gesetzte Vertrauen mit elf Toren in 28 Partien, Freiburg II hielt die Liga.

Auch, weil der erfahrene Angreifer alleine fünf Spiele mit seinen Toren entschied und damit die Grundlage für ein erfolgreiches Abschneiden legte. Auch in der laufenden Saison liefert der Niederländer, der bei Ajax Amsterdam ausgebildet wurde und insgesamt 79 Einsätze für Heracles Almelo und De Graafschap Doetinchem in der niederländischen Eredivisie vorweisen kann. Acht Tore sind es bislang in 17 Spielen.

Und wieder waren einige entscheidend: So bei den 1:0-Erfolgen in Bayreuth, Zwickau und gegen Oldenburg, aber auch das 3:2 gegen Mannheim oder sein Doppelpack beim 2:0 bei Borussia Dortmund II bedeuteten drei Zähler. Bislang hat Vermeij in seiner 3.Liga-Karriere schon 14 spielentscheidende Tore erzielt. Mehr haben in der Geschichte der 3. Liga nur Zlatko Janjic (16) und Anton Fink (18).

"Vincent hat diese Qualität, und das ist eine schöne Statistik", hatte Trainer Thomas Stamm damals nach dem 1:0 in Bayreuth am 2. Spieltag erklärt, da hatte Vermeij mit dem Siegtreffer seine eindrucksvolle Serie aus der vergangenen Saison fortgesetzt: Immer wenn der Niederländer traf, gingen die Freiburger auch als Sieger vom Platz - in Bayreuth zum insgesamt zehnten Mal, beim 2:0 beim BVB das elfte Mal.

Dann erlitt die makellose Bilanz einen kleinen Schönheitsfehler, denn Marc Heider hatte am 9. Spieltag für den VfL Osnabrück noch eine prompte Antwort auf Vermeijs Tor parat, der SCF spielte "nur" 1:1 trotz eines Treffers des Stürmers. Das einzige Spiel Freiburgs mit einem Vermeij-Treffer, das nicht mit einem Dreier endete. Vermeij wird es verschmerzen können. Freiburg II auch.