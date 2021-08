Knipping nach OP: "Ich bin sehr dankbar"

Dynamo Dresden, der Zweite in der 2. Bundesliga, trifft auf den Dritten Paderborn. Ohne Innenverteidiger Tim Knipping, der erfolgreich am rechten Knie operiert worden ist.

Fast perfekt ist Dynamo Dresden nach dem Aufstieg gestartet, hat nach dem 3:1-Sieg in Rostock stolze zehn Punkte ergattert und empfängt nun am Sonntag Paderborn (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker), das als Dritter nach dem 3:1 beim FC St. Pauli aber nur einen Platz hinter den Sachsen rangiert.

Fehlen wird allerdings Innenverteidiger Knipping, der am rechten Knie operiert worden ist. Beim Eingriff sei das gerissene Kreuzband ersetzt worden. Das verletzte Innenband sowie der Meniskus seien zudem operativ versorgt worden, teilte Dynamo am Donnerstag mit.



"Ich bin sehr dankbar, dass der Eingriff so schnell vorgenommen wurde und alles planmäßig verlief", sagte Knipping, der sich in Rostock verletzte: "In der Reha werde ich hart dafür arbeiten, damit der Genesungsprozess optimal verläuft."